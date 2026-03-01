‘यह कानून का घोर उल्लंघन’, खामेनेई की मौत के बाद भड़का चीन और रूस; US-इजरायल पर तीखा हमला

Iran Israel War: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की US-इजराइल के जॉइंट एयरस्ट्राइक में हुई मौत पर रूस और चीन दोनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. मॉस्को और बीजिंग के नेताओं ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और मिलिट्री ऑपरेशन को तुरंत रोकने की मांग की है.

86 साल के खामेनेई ईरानी मिलिट्री और सरकारी जगहों पर हुए एक बड़े एयरस्ट्राइक में मारे गए है. उनकी मौत से इलाके में नई अस्थिरता पैदा हो गई है. ईरान ने खाड़ी में मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की है.

पुतिन ने क्या कहा?

रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने खामेनेई की मौत को कानून का घिनौना उल्लंघन बताया है. न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक पुतिन ने इस मौत को इंसानी नैतिकता और इंटरनेशनल कानून के सभी नियमों का निंदनीय उल्लंघन बताया है. क्रेमलिन द्वारा पब्लिश और ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन को लिखे एक लेटर में पुतिन ने खामेनेई की मौत पर गहरा दुख जताया है.

चीन ने क्या कहा?

चीन ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है. AFP के मुताबिक बीजिंग ने कहा कि यह हत्या ईरान की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी का गंभीर उल्लंघन है और UN चार्टर के मकसद और सिद्धांतों और इंटरनेशनल रिलेशन के बेसिक नियमों का उल्लंघन है.

फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, “चीन इसका कड़ा विरोध और निंदा करता है और मिलिट्री ऑपरेशन को तुरंत रोकने की मांग करता है.” चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि रूस की तरफ से शुरू की गई एक कॉल में चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की है.

चीन की शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बातचीत के दौरान वांग ने कहा, “एक आज़ाद लीडर की खुलेआम हत्या और US और इज़राइल द्वारा सरकार बदलने के लिए उकसाना मंज़ूर नहीं है.”