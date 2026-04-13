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कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा फायदेमंद?
Ranjana-sharma
Apr 13, 2026
Apr 13, 2026
Ranjana-sharma
पपीता एक ऐसा फल है जो पाचन से लेकर इम्युनिटी तक कई फायदे देता है, लेकिन सवाल यह है कि कच्चा या पका पपीता ज्यादा फायदेमंद है?
पपीता सुपरफूड
कच्चा पपीता वजन घटाने, कब्ज दूर करने और डिटॉक्स में मदद करता है, इसलिए यह खासतौर पर डाइट में उपयोगी है.
कच्चे पपीते के फायदे
पका पपीता इम्युनिटी बढ़ाता है, आंखों की रोशनी सुधारता है और स्किन को हेल्दी बनाता है.
पके पपीते के फायदे
दोनों ही अपने-अपने तरीके से फायदेमंद हैं, कच्चा पपीता मेडिकल और डाइट के लिए बेहतर है जबकि पका पपीता पोषण और ऊर्जा के लिए.
कौन सा ज्यादा फायदेमंद है?
अगर आपको पाचन या वजन कम करना है तो कच्चा पपीता खाएं, और अगर पोषण व इम्युनिटी बढ़ानी है तो पका पपीता बेहतर है.
सही चुनाव कैसे करें?
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