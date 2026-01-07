Bipasha Basu: रोनाल्डो को Kiss करने से लेकर अमर सिंह के साथ ‘सेक्स टॉक’ तक! Bipasha Basu के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश

Bipasha Basu: यहां हम आपको एक्ट्रेस बिपाशा बसु के उन विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश में हलचल मचा दी थी. बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो 2000 के दशक में हर फिल्ममेकर की लिस्ट में सबसे ऊपर थीं. अपनी शानदार एक्टिंग के अलावा, बिपाशा अपने बोल्ड किरदारों के लिए भी जानी जाती हैं. यही वजह है कि एक समय बिपाशा को ‘सेक्स सिंबल‘ कहा जाता था.