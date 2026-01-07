  • Home>
  • Gallery»
  • Bipasha Basu: रोनाल्डो को Kiss करने से लेकर अमर सिंह के साथ ‘सेक्स टॉक’ तक! Bipasha Basu के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश

Bipasha Basu: रोनाल्डो को Kiss करने से लेकर अमर सिंह के साथ ‘सेक्स टॉक’ तक! Bipasha Basu के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश

Bipasha Basu: यहां हम आपको एक्ट्रेस बिपाशा बसु के उन विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश में हलचल मचा दी थी. बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो 2000 के दशक में हर फिल्ममेकर की लिस्ट में सबसे ऊपर थीं. अपनी शानदार एक्टिंग के अलावा, बिपाशा अपने बोल्ड किरदारों के लिए भी जानी जाती हैं. यही वजह है कि एक समय बिपाशा को ‘सेक्स सिंबल‘ कहा जाता था.


By: Heena Khan | Published: January 7, 2026 10:57:43 AM IST

Follow us on
Google News
Bipasha Basu: रोनाल्डो को Kiss करने से लेकर अमर सिंह के साथ ‘सेक्स टॉक’ तक! Bipasha Basu के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश - Photo Gallery
1/6

रोनाल्डो को की थी किस

क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बिपाशा बसु के साथ एक नाइटक्लब में देखा गया. दोनों बहुत कम्फर्टेबल लग रहे थे और एक-दूसरे के साथ डांस करते हुए उन्होंने कुछ इंटिमेट पल बिताए. इतना ही नहीं, एक ब्रिटिश मीडिया कंपनी को बिपाशा के क्रिस्टियानो को किस करते हुए कुछ तस्वीरें भी मिलीं, और जब वे पब्लिक हुईं तो भारत में सब लोग हैरान रह गए.

You Might Be Interested In
Bipasha Basu: रोनाल्डो को Kiss करने से लेकर अमर सिंह के साथ ‘सेक्स टॉक’ तक! Bipasha Basu के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश - Photo Gallery
2/6

क्यों हुआ था जॉन से ब्रेकअप

इस घटना के दौरान बिपाशा एक्टर जॉन अब्राहम को डेट कर रही थीं और कुछ समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोनाल्डो के साथ बिपाशा का किस उनके ब्रेकअप की मुख्य वजहों में से एक था.

Bipasha Basu: रोनाल्डो को Kiss करने से लेकर अमर सिंह के साथ ‘सेक्स टॉक’ तक! Bipasha Basu के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश - Photo Gallery
3/6

बिपाशा और करीना कपूर के बीच झगड़ा

बिपाशा की कॉन्ट्रोवर्सी में एक और विवाद करीना कपूर के साथ उनकी लड़ाई है, जो तब हुई जब उन्होंने फ़िल्म 'अजनबी' (2001) में साथ काम किया था. विक्रम फडनीस करीना के डिज़ाइनर थे, लेकिन शिष्टाचार के तौर पर उन्होंने बिपाशा की मदद करने की कोशिश की. हालांकि, करीना इस बात से नाराज़ हो गईं और उन्होंने बिपाशा से बात करना बंद कर दिया और उन्हें 'काली बिल्ली' भी कहा.

You Might Be Interested In
Bipasha Basu: रोनाल्डो को Kiss करने से लेकर अमर सिंह के साथ ‘सेक्स टॉक’ तक! Bipasha Basu के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश - Photo Gallery
4/6

बिपाशा बसु का अमीषा पटेल के साथ फोटोशूट

अपने शुरुआती करियर में बिपाशा ने सब कुछ किया, जो उस समय सबके लिए काफी नया और थोड़ा चौंकाने वाला था. इसी के तहत उन्होंने एक मैगज़ीन के लिए एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर पोज़ दिया. फोटो में दोनों एक्ट्रेस ने एक जैसी ड्रेस पहनी थी और थोड़े इंटिमेट अंदाज़ में पोज़ दिया था.

Bipasha Basu: रोनाल्डो को Kiss करने से लेकर अमर सिंह के साथ ‘सेक्स टॉक’ तक! Bipasha Basu के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश - Photo Gallery
5/6

बिपाशा बसु का बाल मज़दूरी विवाद

यह 2013 की बात है जब बिपाशा बसु ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें दो छोटी लड़कियाँ उनके जूतों के फीते बाँधती हुई दिख रही थीं. उनकी इस तस्वीर से काफी विवाद हुआ. लोगों ने बिपाशा पर बाल मज़दूरी का आरोप लगाया और पुलिस और कोर्ट से उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की अपील की.

You Might Be Interested In
Bipasha Basu: रोनाल्डो को Kiss करने से लेकर अमर सिंह के साथ ‘सेक्स टॉक’ तक! Bipasha Basu के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश - Photo Gallery
6/6

बिपाशा बसु की अमर सिंह के साथ 'सेक्स चैट'

पूर्व राजनेता, स्वर्गीय अमर सिंह का सिनेमा के प्रति प्यार और एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ करीबी रिश्ता जगजाहिर है. हालांकि, वह तब विवादों में घिर गए जब 2006 में एक्ट्रेस बिपाशा बसु के साथ उनकी कथित 'सेक्स टॉक' ऑनलाइन लीक हो गई. उनके एक संवेदनशील कमेंट से लोगों में गुस्सा भर गया था. दरअसल, ऑडियो कॉल क्लिप में उन्हें यह कहते हुए सुना गया था कि "उम्र पैरों के बीच मायने रखती है."

Tags:
bipasha basubipasha ronaldobollywoodlove affair
Bipasha Basu: रोनाल्डो को Kiss करने से लेकर अमर सिंह के साथ ‘सेक्स टॉक’ तक! Bipasha Basu के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bipasha Basu: रोनाल्डो को Kiss करने से लेकर अमर सिंह के साथ ‘सेक्स टॉक’ तक! Bipasha Basu के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश - Photo Gallery
Bipasha Basu: रोनाल्डो को Kiss करने से लेकर अमर सिंह के साथ ‘सेक्स टॉक’ तक! Bipasha Basu के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश - Photo Gallery
Bipasha Basu: रोनाल्डो को Kiss करने से लेकर अमर सिंह के साथ ‘सेक्स टॉक’ तक! Bipasha Basu के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश - Photo Gallery
Bipasha Basu: रोनाल्डो को Kiss करने से लेकर अमर सिंह के साथ ‘सेक्स टॉक’ तक! Bipasha Basu के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर उड़ जाएंगे होश - Photo Gallery