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गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत ठंडक
Preeti-rajput
Apr 13, 2026
Apr 13, 2026
Preeti-rajput
बिहार का सत्तू शरबत गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ड्रिंक है.
गोवा की सोलकढ़ी नारियल दूध और कोकम से बनता है, जो गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडक देता है.
रागी से बनी अंबाली कर्नाटक का ड्रिंक है. जो ठंडक देने के साथ-साथ वजन को भी कंट्रोल रखता है.
नीरा ताड़ के पेड़ से निकलने वाला प्राकृतिक रस है, ये शरीर को अंदर से ठंडक देता है.
हिमाचल प्रदेश का बुरांश शरबत दिल के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.
कच्चे आम से बना आम पन्ना गर्मियों में लू से बचने में काम आता है.
बेल फल से बना यह ड्रिंक ओडिशा में काफी मशहूर है. यह काफी ठंडा और पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है.
गुजरात का वरियाली शरबत गर्मियों में खूब पिया जाता है. जो शरीर को ताजा रखता है.
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गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत ठंडक
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