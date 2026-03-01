Riots in Pakistan: खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में बवाल, अमेरिकी दूतावास पर हमला, झड़प में कई की जान गई

Riots in Pakistan: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन भड़क उठे हैं. कराची में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया, परिसर में तोड़फोड़ की और आग लगाने का प्रयास किया. झड़प में कई लोग मारे गए और घायल हुए. प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

कराची में हिंसा और पुलिस की जवाबी कार्रवाई

स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की. आंसू गैस छोड़ी गई और लाठियां भांजी गईं. पुलिस के अनुसार, झड़प के दौरान अब तक 8 प्रदर्शनकारी मारे जाने और कई घायल होने की खबर सामने आ रही है. भीड़ ने पहले दूतावास के परिसर में प्रवेश किया, खिड़कियां तोड़ीं और आग लगाने की कोशिश भी की. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार को करीब 500 प्रदर्शनकारी कराची के पोर्ट शहर में दूतावास पर धावा बोलने आए थे. भीड़ को काबू में लाने के लिए सुरक्षा बल लगातार संघर्ष कर रहे थे. प्रशासन ने कराची में अगले आदेश तक हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई हिंसा की तस्वीरें

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी खामेनेई की तस्वीरें लेकर अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में भीड़ के बेकाबू होने और पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दृश्य दिख रहे हैं.

अमेरिका-इजराइल के हमले का संबंध

सूत्रों के अनुसार शनिवार को ईरान के तेहरान शहर पर इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त हमला किया. इस हमले में खामेनेई के घर और कार्यालय को निशाना बनाया गया. हमले में खामेनेई की मौत हो गई, साथ ही उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए. इस घटना की पुष्टि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर की, जबकि ईरान ने पहले इसे खारिज किया था. रविवार को ईरान ने आधिकारिक तौर पर खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी.

ईरान में उत्तराधिकारी को लेकर उठे सवाल

खामेनेई ने 1989 से ईरान का नेतृत्व किया और देश में दशकों तक धार्मिक सत्ता स्थापित की. उनका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल के साथ टकराव रहा. अब उनकी मृत्यु के बाद ईरान के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ईरान की 88 सदस्यीय विशेषज्ञ सभा उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करेगी, जिसमें अधिकतर कट्टरपंथी धर्मगुरु शामिल हैं.

पाकिस्तान में अन्य शहरों में भी प्रदर्शन

कराची के बाद लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की. विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के इन शहरों में हिंसा बढ़ने की संभावना बनी हुई है.