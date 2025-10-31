Home > विदेश > Nuclear Weapons: अमेरिका-रूस और चीन के पास कितने परमाणु हथियार? जानिए इस रेस में भारत और पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं

Nuclear Weapons: अमेरिका-रूस और चीन के पास कितने परमाणु हथियार? जानिए इस रेस में भारत और पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं

रूस और अमेरिका दुनिया के 88% परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि चीन, भारत और पाकिस्तान तेज़ी से इस होड़ में आगे बढ़ रहे हैं. जानिए किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं और वैश्विक संतुलन कैसे बदल रहा है.

By: Shivani Singh | Published: October 31, 2025 7:59:05 PM IST

Nuclear Weapon
Nuclear Weapon

World Nuclear Weapons: दुनिया में आज भी परमाणु हथियारों की शक्ति का खेल दो बड़े देशों, रूस और अमेरिका के इर्द-गिर्द घूमता है. ये दोनों मिलकर वैश्विक परमाणु भंडार का लगभग 88% हिस्सा नियंत्रित करते हैं. हालांकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन नए सैन्य परीक्षणों और बढ़ती सुरक्षा चिंताओं ने फिर से परमाणु होड़ को तेज़ कर दिया है. ऐसे में सवाल यह है कि किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं? और इस दौड़ में भारत और पाकिस्तान कहां खड़े हैं? आइए, इस वैश्विक परमाणु संतुलन और दक्षिण एशिया की बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को विस्तार से समझते हैं.

दरअसल, रूस और अमेरिका का दबदबा डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका के पास “सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार” हैं, रूस दूसरे स्थान पर है, चीन “काफ़ी पीछे है लेकिन तीसरे स्थान पर है,” और “चीन पाँच साल में बराबरी कर लेगा.” उन्होंने अमेरिकी युद्ध विभाग को “अन्य देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के कारण” तुरंत परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया.

You Might Be Interested In

रूस और अमेरिका परमाणु हथियारों की दुनिया में दो ध्रुव हैं. फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (FAS) की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, रूस के पास सबसे ज़्यादा 5,449 सक्रिय हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,277 हैं. दोनों देश मिलकर वैश्विक भंडार के 88% हिस्से को नियंत्रित करते हैं.

चीन 600 हथियारों के साथ तीसरे स्थान पर है. 2023 तक इस संख्या में हर साल 100 की वृद्धि होने की उम्मीद है. SIPRI के अनुसार, चीन ने उत्तरी रेगिस्तान में 350 नए ICBM साइलो बनाए हैं, जो संभवतः दशक के अंत तक अमेरिकी या रूसी हथियारों की संख्या को पार कर जाएगा.

पाकिस्तान की बड़ी जीत! तबाही के बाद मुस्लिम देश में आएगी शांति, इस्तांबुल में अफगानिस्तान के साथ मिलकर किया ये काम

दुनिया के नौ देशों के पास परमाणु हथियार

दुनिया के नौ देशों के पास परमाणु हथियार हैं; संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इज़राइल और उत्तर कोरिया. फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (FAS) के 2025 के अनुमान के अनुसार, कुल 12,241 हथियारों में से लगभग 9,614 सैन्य भंडार में हैं, तैनात हैं या तैनाती के लिए तैयार हैं. ये आँकड़े बताते हैं कि शीर्ष दो देशों (रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका) के पास 90% से अधिक हथियार हैं. भारत रूस से “काफी पीछे” है—केवल 3% पीछे. फिर भी, भारत का ध्यान गुणवत्ता पर है: अग्नि-5 और INS अरिहंत पनडुब्बी जैसी मिसाइलें परमाणु त्रयी को पूरा करती हैं.

देश अनुमानित परमाणु हथियार (2025)

1: रूस -5459

2: संयुक्त राज्य अमेरिका -5177

3: चीन- 600

4: फ्रांस -290

5: ब्रिटेन-225

6: भारत-180

7: पाकिस्तान-170

8: इज़राइल (अनौपचारिक)-90

9: उत्तर कोरिया-50

उपरोक्त आँकड़े स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI) की जनवरी 2025 की रिपोर्ट पर आधारित हैं.

कितनी खतरनाक है रूस की नई मिसाइल? अमेरिका के गोल्डन डोम को भी कर देगी छलनी

Tags: Defense AnalysisGlobal SecurityIndia Pakistan ComparisonNuclear WeaponsRussia vs USA
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दर्द ने कर दिया मूड खराब, ऐसे बनाएं सेक्स शानदार

October 31, 2025

कच्ची भिंडी और ये फूड्स बढ़ा देंगे मर्दाना ताकत, नहीं...

October 31, 2025

पैसे बचाएं और पाएं बढ़िया क्वालिटी, अब घर पर तैयार...

October 31, 2025

पहले की देखभाल फिर मुगल बादशाह ने बनाए उसी से...

October 31, 2025

इनकी नजरों से बचना है नामुमकिन! जानिए दुनिया के 10...

October 31, 2025

अब शाम की चाय के साथ बनाएं मसालेदार ब्रेड, हर...

October 31, 2025
Nuclear Weapons: अमेरिका-रूस और चीन के पास कितने परमाणु हथियार? जानिए इस रेस में भारत और पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nuclear Weapons: अमेरिका-रूस और चीन के पास कितने परमाणु हथियार? जानिए इस रेस में भारत और पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं
Nuclear Weapons: अमेरिका-रूस और चीन के पास कितने परमाणु हथियार? जानिए इस रेस में भारत और पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं
Nuclear Weapons: अमेरिका-रूस और चीन के पास कितने परमाणु हथियार? जानिए इस रेस में भारत और पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं
Nuclear Weapons: अमेरिका-रूस और चीन के पास कितने परमाणु हथियार? जानिए इस रेस में भारत और पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं