अनन्या पांडे की बीच डायरी, धूप, रेत और स्टाइल
Ananya Pandey’s Beach Looks: अनन्या पांडे अपनी फैशन के लिए बॉलीवुड में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं. इतना ही नहीं उनका वेकेशन फैशन हमेशा की तरह चर्चा में रहता है. इतना ही नहीं, उनकी बीच डायरी केवल घूमने के बारे में नहीं है, बल्कि यह फैशन के ऊपर भी पूरी तरह से आधारित है. तो वहीं, दूसरी तरफ वह अपने बोल्ड रंगों के चुनाव और सादगी भरे अंदाज से समंदर किनारे के फैशन को एक नई परिभाषा देने का काम करती हैं, जो खास तौर से युवाओं के लिए एक स्टाइल इंस्पिरेशन बन चुका है.
सन-किस्ड ग्लो
एक्ट्रेस अनन्या पांडे अक्सर अपनी नैचुरल स्किन और 'सन-किस्ड' तस्वीरों को प्राथमिकता देती हैं, जो धूप में उनकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखारने का काम करता है.
शिमरी और नियॉन बिकिनी
उनके बीच वार्डरोब में वाइब्रेंट नियॉन कलर्स और ट्रेंडी बिकिनी सेट्स का बेहतरीन कलेक्शन देखने को मिलता है.
बीच एक्सेसरीज
स्टाइलिश सनग्लासेस से लेकर ट्रेंडी जूट बैग्स और शेल ज्वेलरी तक, अनन्या पांडे अपने हर लुक को एक्सेसरीज के साथ परफेक्ट बनाने का काम करती हैं.
चिलिंग वाइब्स
तो वहीं, उनकी तस्वीरों में अक्सर समंदर किनारे शांति से समय बिताने और प्रकृति के साथ जुड़ने का संदेश भी देखने को मिलता है.
बोहो-चिक लुक
अनन्या ज्यादातर बीच पर फ्लोरल मैक्सी ड्रेसेस और बोहो-इंस्पायर्ड आउटफिट्स में नज़र आती हैं, जो काफी आरामदायक और स्टाइलिश लुक देता है.
वॉटर बेबी
इसके साथ ही समंदर की लहरों के साथ मस्ती करते हुए उनकी तस्वीरें लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं.
फोटोजेनिक बैकड्रॉप
तो वहीं, नीला आसमान और सुनहरा रेत उनकी हर फोटो को एक मैगजीन कवर जैसा लुक देने का काम करता है.