अनन्या पांडे की बीच डायरी, धूप, रेत और स्टाइल

Ananya Pandey’s Beach Looks: अनन्या पांडे अपनी फैशन के लिए बॉलीवुड में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं. इतना ही नहीं उनका वेकेशन फैशन हमेशा की तरह चर्चा में रहता है. इतना ही नहीं, उनकी बीच डायरी केवल घूमने के बारे में नहीं है, बल्कि यह फैशन के ऊपर भी पूरी तरह से आधारित है. तो वहीं, दूसरी तरफ वह अपने बोल्ड रंगों के चुनाव और सादगी भरे अंदाज से समंदर किनारे के फैशन को एक नई परिभाषा देने का काम करती हैं, जो खास तौर से युवाओं के लिए एक स्टाइल इंस्पिरेशन बन चुका है.