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AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं बना रही? जानिए एक्सपर्ट टिप्स
Ranjana-sharma
Apr 16, 2026
Apr 16, 2026
Ranjana-sharma
गर्मियों में AC हर घर की जरूरत बन चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रातभर AC चलाकर सोना आपकी सेहत और नींद दोनों पर असर डाल सकता है?
क्या रातभर AC चलाकर सोना सही है?
विशेषज्ञों के मुताबिक पूरी रात AC चलाकर सोना सही नहीं है. इससे नींद की क्वालिटी खराब हो सकती है और शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है.
AC की ठंडी हवा या गहरी नींद?
बहुत ज्यादा ठंडा कमरा शरीर को कंपकंपी और बेचैनी दे सकता है. इससे गहरी और आरामदायक नींद नहीं मिल पाती.
नींद पर पड़ता है बुरा असर
रातभर AC में सोने से शरीर को ताजी हवा नहीं मिलती, जिससे सुबह उठने पर थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है.
सुबह उठते ही थकान क्यों
पंखा, कूलिंग बेड प्रोडक्ट्स और सही वेंटिलेशन से भी आरामदायक नींद ली जा सकती है, बिना सेहत को नुकसान पहुंचाए.
AC के बिना भी आ सकती है अच्छी नींद
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