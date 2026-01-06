Rashmika Mandanna का हॉट तस्वीरों ने बढ़ाया इंटरनेट का पार! मासूम चेहरे पर टिकी लोगों की निगाहें; देखें तस्वीरें

  • Home>
Rashmika Mandanna : रश्मिका मंदाना का इंस्टाग्राम इस बात का सबूत है कि जब भी आप स्क्रॉल करेंगे, आपको हमेशा कुछ न कुछ स्टाइल इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा. चाहे वह जिस तरह से सबसे सिंपल लुक्स को भी हाई फैशन जैसा दिखाती हैं या जिस तरह से वह अपने आउटफिट्स को परफेक्ट रखती हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है. उनकी हर तस्वीर एक अलग फैशन सेंस को डिफाइन करती है.

 


By: Preeti Rajput | Last Updated: January 6, 2026 11:59:41 AM IST

1/6

रश्मिका का साड़ी लुक

इस लाल रंग की खूबसूरत साड़ी में रश्मिका काफी ज्यादा सुंदर लग रही है. उनका लुक काफी क्लासी और पार्टी लायक लग रहा है. फैमिली फंक्शन से लेकर पार्टी के लिए आप इस लुक को कॉपी कर सकते हैं.

2/6

रश्मिका का खूबसूरत लुक

रश्मिका आंखों का मेकअप काफी शाइन कर रहा है. उनके ग्लॉसी होंठों के साथ बहुत अच्छी लग रही है, और सब कुछ सिंपल भी रखा है. हमें आईलाइनर के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि यह इतना परफेक्ट कैसे है कि यह अलग से ज़्यादा नहीं लग रहा है, जबकि ओवरऑल वाइब काफी न्यूड पिंक जैसा है.

3/6

रश्मिका का एफर्टलेस लुक

आप तैयार होना चाहते हैं लेकिन ड्रेस पहनने का मन नहीं है या किसी भी तरह के फैशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं, तो आप यह कर सकते हैं. इससे बहुत फर्क पड़ता है. एक बार फिर, आप अपना मेकअप जितना सिंपल रखेंगे, यह ओवरऑल उतना ही एफर्टलेस लुक देगा.

4/6

ऑल-व्हाइट लुक्स

छुट्टियों में ऑल-व्हाइट लुक्स की बात ही कुछ और होता है. उनकी वेकेशन डायरी से यह लुक उन आसान और आरामदायक दिनों के लिए एकदम सही है, और फैंस साफ तौर पर इससे बहुत इम्प्रेस हैं. आप इस तरह का को-ऑर्ड सेट स्टाइल कर सकती हैं या बस एक स्लिट स्कर्ट को रूच्ड टॉप के साथ पेयर कर सकती हैं, और यह उतना ही शानदार लगेगा.

5/6

रश्मिका मंदाना का सूट कलेक्शन

रश्मिका मंदाना का सूट कलेक्शन हर बार ध्यान खींचता है जब भी वह उन्हें स्टाइल करती हैं. गर्दन के चारों ओर या पूरे कुर्ते पर कढ़ाई वाला पेस्टल कलर बहुत ही एलिगेंट लेकिन देसी वाइब्स देता है. रश्मिका की तरह जूड़ा बनाकर गजरा लगाएं, या बस छोटे झुमकों के साथ एक स्लीक पोनीटेल बनाएं, और आप तैयार हैं.

6/6

सिंपल और स्टाइलिश लुक

रश्मिका ने इसे सिंपल रखा, लेकिन यह पक्का किया कि वह सभी ज़रूरी एलिमेंट्स को शामिल करें जो आउटफिट को एक 'लुक' बनाते हैं, और मेकअप हल्का है लेकिन बहुत ज़्यादा लाउड नहीं लगता, जो इसे फेस्टिवल्स या शादी में गेस्ट के तौर पर जाने के लिए और भी स्मार्ट चॉइस बनाता है.

