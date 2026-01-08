Men in Nusrat Jahan Life: गैंग-रेप आरोपी संग डेटिंग से लेकर निखिल जैन संग टूटी शादी तक: नुसरत जहां की अनकही कहानी
Nusrat Jahan Controversies: बंगाली फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां ने अपनी पहली फिल्म शत्रु से ही अभिनय की दुनिया में पहचान बना ली थी. फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बशीरहाट से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनीं. हालांकि, उनकी प्रोफेशनल सफलता के साथ-साथ उनकी निजी ज़िंदगी भी लगातार सुर्खियों में रही. चलिए जान लेते हैं इनसे जुड़े विवाद.
शादी और अलगाव की खबरें
कुछ समय पहले नुसरत जहां की शादीशुदा ज़िंदगी मीडिया की नजरों में आ गई थी. उनके बिजनेसमैन पति निखिल जैन से अलगाव की खबरें सामने आईं. इसी दौरान उनके सह-कलाकार यश दासगुप्ता के साथ उनकी नज़दीकियों की चर्चा भी शुरू हो गई, जिसे इस अलगाव की वजह माना गया.
प्रेग्नेंसी से जुड़ा विवाद
नुसरत की प्रेग्नेंसी की खबर ने इस पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया. निखिल जैन ने दावा किया कि वो पिछले छह महीनों से अलग रह रहे थे, जिससे उनके रिश्ते और शादी पर कई सवाल खड़े हो गए.
विक्टर घोष से कथित शादी
2019 में नुसरत जहां के बचपन के दोस्त विक्टर घोष से कथित शादी और फिर तलाक की अफवाहें सामने आईं. नुसरत ने इन खबरों को कभी स्वीकार नहीं किया. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उन्होंने यह रिश्ता अपने करियर की वजह से छुपाकर रखा था.
गैंग रेप आरोपी से कनेक्शन
नुसरत का नाम पार्क स्ट्रीट गैंगरेप केस के आरोपी कादिर खान के साथ भी जुड़ा. दोनों चार साल तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब कादिर का नाम इस मामले में सामने आया तो यह रिश्ता टूट गया. नुसरत ने उस वक्त इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका बताया था.
निखिल जैन से प्यार और शादी
नुसरत और निखिल जैन की मुलाकात कोलकाता में एक प्रोमोशनल शूट के दौरान हुई थी. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदली और 19 जून 2019 को दोनों ने तुर्की में शादी कर ली. शुरुआत में यह रिश्ता काफी मजबूत दिखा, लेकिन बाद में इसमें दरार आ गई.
यश दासगुप्ता संग रिश्ते की अटकलें
निखिल से अलगाव के बाद नुसरत का नाम अभिनेता और बीजेपी नेता यश दासगुप्ता के साथ जोड़ा जाने लगा. दोनों की बढ़ती नज़दीकियों ने रिश्ते की अफवाहों को और हवा दी. हालांकि, इस पर नुसरत ने खुलकर कोई बयान नहीं दिया.