Home > वायरल > ओलंपिक में धुरंधर का धमाका! रूसी फिगर स्केटर की अनोखी परफॉर्मेंस वायरल, वीडियो हो रहा वायरल!

ओलंपिक में धुरंधर का धमाका! रूसी फिगर स्केटर की अनोखी परफॉर्मेंस वायरल, वीडियो हो रहा वायरल!

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में 23 साल की एथलीट ने अपनी परफॉर्मेंस अशोका के गाने 'सान सनाना सना' से शुरू की और धुरंधर के टाइटल ट्रैक के साथ खत्म की.

By: Preeti Rajput | Published: February 8, 2026 8:45:56 AM IST

23 साल की एथलीट ने अपनी परफॉर्मेंस अशोका के गाने 'सान सनाना सना' से शुरू की और धुरंधर के टाइटल ट्रैक के साथ खत्म की.
23 साल की एथलीट ने अपनी परफॉर्मेंस अशोका के गाने 'सान सनाना सना' से शुरू की और धुरंधर के टाइटल ट्रैक के साथ खत्म की.


Viral Video: 5 दिसंबर 2025 को रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म का क्रेज पूरे भारत में देखने को मिला था. अब तक फिल्म के गाने लोगों की जुबां पर बने हुए हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रही हैं. विंटर ओलंपिक्स 2026 में एक फिगर-स्केटिंग परफॉर्मेंस के दौरान बैकग्राउंड में फिल्म का वायरल टाइटल ट्रैक बजाया गया था. जिसका वीडियो इन दिनों हर तरफ छाया हुआ है. ये गेम्स मिलान और इटली के कॉर्टिना डी’एम्पेज़ो में होस्ट किए जा रहे हैं. इन गेम्स में शामिल हुए एक एथलीट से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. यह वीडियो रशियन-जॉर्जियाई फिगर स्केटर अनास्तासिया गुबानोवा हैं.

You Might Be Interested In

धुरंधर टाइटल ट्रैक पर परफॉर्मेंस 

अनास्तासिया गुबानोवा के वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहे हैं. उन्होंने ‘धुरंधर’ के टाइटल ट्रेक पर परफॉर्म कर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. उन्होंने अशोका के गाने ‘सन सनानाना सना’ से अपनी परफॉर्मेंस शुरू की, और बाद में आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के गाने तक चली गई. उन्हें हिंदी गानों की धुनों पर आसानी से और कॉन्फिडेंस के साथ स्केटिंग करते देखा जा सकता था. अपनी शानदार स्किल्स दिखाने से पहले उन्होंने गाने की इलेक्ट्रिक बीट्स पर एक पंजाबी फोक स्टेप भी किया. क्योंकि धुरंधर: द रिवेंज 19 मार्च, 2026 को रिलीज़ होने वाली है. धुरंधर का बुखार अभी तक दर्शकों पर चढ़ हुआ है. 

रशियन फिगर स्केटर बिंदी भी लगाए दिखीं

इतना ही नहीं, नास्तासिया गुबानोवा को भी अपने चमकदार लाल और सुनहरे फॉर्म-फिटिंग कॉस्टयूम के साथ लाल बिंदी लगाए हुए नजर आईं. इंडियन्स और धुरंधर फैंस सोशल मीडिया पर उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं. सितंबर 2025 में 23 साल की एथलीट ने बीजिंग, चीन में उसी मैशअप पर परफॉर्म करते हुए लाल बिंदी और आउटफिट कैरी किया. अनास्तासिया गुबानोवा 2023 की यूरोपियन चैंपियन, दो बार की यूरोपियन सिल्वर मेडलिस्ट, चार बार की ISU चैलेंजर सीरीज गोल्ड मेडलिस्ट और दो बार की ISU ग्रैंड प्रिक्स ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट हैं.

You Might Be Interested In
Tags: Anastasiia Gubanovadhurandharhome-hero-pos-10
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026

महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

February 5, 2026

नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये धांसू सीरीज, भूलकर भी न...

February 4, 2026
ओलंपिक में धुरंधर का धमाका! रूसी फिगर स्केटर की अनोखी परफॉर्मेंस वायरल, वीडियो हो रहा वायरल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ओलंपिक में धुरंधर का धमाका! रूसी फिगर स्केटर की अनोखी परफॉर्मेंस वायरल, वीडियो हो रहा वायरल!
ओलंपिक में धुरंधर का धमाका! रूसी फिगर स्केटर की अनोखी परफॉर्मेंस वायरल, वीडियो हो रहा वायरल!
ओलंपिक में धुरंधर का धमाका! रूसी फिगर स्केटर की अनोखी परफॉर्मेंस वायरल, वीडियो हो रहा वायरल!
ओलंपिक में धुरंधर का धमाका! रूसी फिगर स्केटर की अनोखी परफॉर्मेंस वायरल, वीडियो हो रहा वायरल!