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लू से बचाए और इम्युनिटी बढ़ाए, गर्मियों में जरूर खाएं आंवले का मुरब्बा
Ranjana-sharma
Apr 11, 2026
Apr 11, 2026
Ranjana-sharma
गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक और ऊर्जा देने के लिए आंवले का मुरब्बा एक बेहतरीन घरेलू उपाय माना जाता है.
गर्मियों में क्यों खास है आंवले का मुरब्बा?
आंवले की तासीर ठंडी होती है, जो शरीर की गर्मी को कम कर लू और डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करती है.
शरीर को देता है ठंडक
विटामिन सी से भरपूर आंवला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और बीमारियों से बचाव करता है.
इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार
आंवले का नियमित सेवन दिल की सेहत और दिमागी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है.
दिल, दिमाग के लिए है अच्छा
सुबह खाली पेट आंवले का मुरब्बा खाने से शरीर को ज्यादा लाभ मिलता है और दिनभर ऊर्जा बनी रहती है.
रोजाना सेवन से मिलेंगे बेहतर फायदे
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