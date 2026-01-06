लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए रूबीना दिलैक का पिंक मैजिक, परंपरा और आधुनिकता का संगम

Rubina Dilaik’s pink ethnic outfit is perfect inspiration for Lohri festivities: लोकप्रिय टेलीविजन क्वीन रूबीना दिलैक अपने फैशन को लेकर इन दिनों खुब सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने गुलाबी एथनिक लुक को लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की है, जिसको दर्शक सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं. उन्होंने एक वाइब्रेंट पिंक कलर का सूट पहना है, जिसमें हैवी गोटा-पत्ती और पारंपरिक कढ़ाई के काम को खास तौर से शामिल किया गया है. लोहड़ी की ठंडी रात में आग (Bonfire) के चारों ओर घूमने के लिए उनका यह पहनावा न सिर्फ आपको गर्म रखेगा बल्कि आपको भीड़ से अलग दिखाने में भी सबसे ज्यादा मदद करेगा.

डिजाइन और स्टाइलिंग की बारीकियां

दरअसल, रूबीना का यह लुक ‘देसी गर्ल’ वाइब्स से पूरी तरह से भरपूर है. जहां, उन्होंने हॉट पिंक यानी रानी रंग का सही चुनाव किया है, जो भारतीय उत्सवों, खासकर लोहड़ी जैसे त्यौहार के लिए सबसे ज्यादा शुभ और सुंदर माना जाता है. इसके अलावा, उन्होंने क अलंकृत कुर्ती के साथ मैचिंग शरारा या प्लाजो स्टाइल कैरी किया है, जो दुपट्टे पर बारीक किनारी का काम और बूटी डिजाइन इसे बेहद रॉयल लुक देने में पूरी तरह से मदद करते हैं.

तो वहीं, दूसरी तरफ लोहड़ी के खास त्योहार के लिए सिल्क या वेलवेट बेस के कपड़े चुने जाते हैं और रूबीना का आउटफिट शिफॉन और सिल्क का है, जो पूरी रात की रोशनी में चमक बिखेरने में सबसे ज्यादा मदद करेगा.

एक्सेसरीज और मेकअप का कैसे करें इस्तेमाल

रूबीना दिलैक अपने लुक को भारी भरकम ज्वेलरी के बजाय स्टेटमेंट झुमकों और एक मांग टीके के साथ पूरा किया है. इसके अलावा पंजाबी त्यौहार के लिए आप उनके इस लुक के साथ ‘परांदा’ भी ट्राई कर सकती हैं, जो बेहद ही शानदार लुक देगा. इसके अलावा उन्होंने ने सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन और डार्क पिंक लिपस्टिक का चुनाव किया है, लोहड़ी की रात के लिए ‘ड्यूई मेकअप’ लुक एकदम सही रहता है क्योंकि यह आग की रोशनी में चेहरे पर नेचुरल चमक लाता है.

लोहड़ी के लिए यह लुक क्यों है परफेक्ट?

लोहड़ी पंजाब का प्रमुख त्योहार है जहां रंगों का बहुत महत्व है. गुलाबी रंग न सिर्फ चेहरे पर निखार लाता है, बल्कि यह उत्सव की खुशी को भी दर्शाने का काम करता. रूबीना की तरह ढीले और आरामदायक एथनिक वियर पहनकर आप गिद्धा और भांगड़ा का आनंद भी आसानी से ले सकती हैं.