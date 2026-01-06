Home > मनोरंजन > टीवी > लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए रूबीना दिलैक का पिंक मैजिक, परंपरा और आधुनिकता का संगम

लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए रूबीना दिलैक का पिंक मैजिक, परंपरा और आधुनिकता का संगम

टेलीविजन क्वीन रूबीना दिलैक (Television Queen Rubina Dilaik) ने हाल ही में अपने गुलाबी एथनिक अवतार (Pink Ethnic Outfit) से फैशन की नई परिभाषा लिखी है, जो लोहड़ी (Lohri estival) के जश्न के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन (Best Insipiration Outfit)है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 6, 2026 2:23:44 PM IST

Rubina Dilaik’s pink ethnic outfit is perfect inspiration for Lohri festivities
Rubina Dilaik’s pink ethnic outfit is perfect inspiration for Lohri festivities


Rubina Dilaik’s pink ethnic outfit is perfect inspiration for Lohri festivities: लोकप्रिय टेलीविजन क्वीन रूबीना दिलैक अपने फैशन को लेकर इन दिनों खुब सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने गुलाबी एथनिक लुक को लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की है, जिसको दर्शक सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं. उन्होंने एक वाइब्रेंट पिंक कलर का सूट पहना है, जिसमें हैवी गोटा-पत्ती और पारंपरिक कढ़ाई के काम को खास तौर से शामिल किया गया है. लोहड़ी की ठंडी रात में आग (Bonfire) के चारों ओर घूमने के लिए उनका यह पहनावा न सिर्फ आपको गर्म रखेगा बल्कि आपको भीड़ से अलग दिखाने में भी सबसे ज्यादा मदद करेगा.

You Might Be Interested In

डिजाइन और स्टाइलिंग की बारीकियां

दरअसल, रूबीना का यह लुक ‘देसी गर्ल’ वाइब्स से पूरी तरह से भरपूर है. जहां,  उन्होंने हॉट पिंक यानी रानी रंग का सही चुनाव किया है, जो भारतीय उत्सवों, खासकर लोहड़ी जैसे  त्यौहार के लिए सबसे ज्यादा शुभ और सुंदर माना जाता है. इसके अलावा, उन्होंने क अलंकृत कुर्ती के साथ मैचिंग शरारा या प्लाजो स्टाइल कैरी किया है, जो  दुपट्टे पर बारीक किनारी का काम और बूटी डिजाइन इसे बेहद रॉयल लुक देने में पूरी तरह से मदद करते हैं. 

तो वहीं, दूसरी तरफ लोहड़ी के खास त्योहार के लिए सिल्क या वेलवेट बेस के कपड़े चुने जाते हैं और रूबीना का आउटफिट शिफॉन और सिल्क का है, जो पूरी रात की रोशनी में चमक बिखेरने में सबसे ज्यादा मदद करेगा.

You Might Be Interested In

एक्सेसरीज और मेकअप का कैसे करें इस्तेमाल 

रूबीना दिलैक अपने लुक को भारी भरकम ज्वेलरी के बजाय स्टेटमेंट झुमकों और एक मांग टीके के साथ पूरा किया है. इसके अलावा पंजाबी त्यौहार के लिए आप उनके इस लुक के साथ ‘परांदा’ भी ट्राई कर सकती हैं, जो बेहद ही शानदार लुक देगा. इसके अलावा उन्होंने ने सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन और डार्क पिंक लिपस्टिक का चुनाव किया है, लोहड़ी की रात के लिए ‘ड्यूई मेकअप’ लुक एकदम सही रहता है क्योंकि यह आग की रोशनी में चेहरे पर नेचुरल चमक लाता है. 

लोहड़ी के लिए यह लुक क्यों है परफेक्ट?

लोहड़ी पंजाब का प्रमुख त्योहार है जहां रंगों का बहुत महत्व है. गुलाबी रंग न सिर्फ चेहरे पर निखार लाता है, बल्कि यह उत्सव की खुशी को भी दर्शाने का काम करता. रूबीना की तरह ढीले और आरामदायक एथनिक वियर पहनकर आप गिद्धा और भांगड़ा का आनंद भी आसानी से ले सकती हैं.

You Might Be Interested In
Tags: entertainment newsFestive AttirePink Ethnic OutfitRubina DilaikTelevision Actress
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ग्लोइंग स्किन के लिए ‘ऑयल’ मंत्र, डॉ. रश्मी शेट्टी की...

January 6, 2026

8 मॉर्निंग ड्रिंक्स जो गट हेल्थ को बूस्ट करते हैं

January 6, 2026

विवादों से फैंस के दिलों तक, कैसे स्पॉटलाइट में आईं...

January 6, 2026

सावधान! ये 10 खाने की आदतें आपके पाचन तंत्र को...

January 6, 2026

मनप्रीत कालरा के 10 मंत्र, सही डाइट से बालों का...

January 6, 2026

A.R रेहमान के टॉप 6 गानें, बार-बार सुनने का करेगा...

January 6, 2026
लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए रूबीना दिलैक का पिंक मैजिक, परंपरा और आधुनिकता का संगम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए रूबीना दिलैक का पिंक मैजिक, परंपरा और आधुनिकता का संगम
लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए रूबीना दिलैक का पिंक मैजिक, परंपरा और आधुनिकता का संगम
लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए रूबीना दिलैक का पिंक मैजिक, परंपरा और आधुनिकता का संगम
लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए रूबीना दिलैक का पिंक मैजिक, परंपरा और आधुनिकता का संगम