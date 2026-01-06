Disha Patani Hot Photos: पहले नहीं देखी होंगी दिशा की ये हॉट तस्वीरें! Sizzling लुक देख भूल जाएंगे Sunny-Nora
Disha Patani Outfit: दिशा पटानी का इंस्टाग्राम इस बात का सबूत है कि वो हर बार फैशन के साथ हॉटनेस का तड़का लगाती हैं, और भले ही कुछ लोगों को यह रिपीटिटिव लगे, लेकिन वो अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करती हैं. कुछ भी न होने पर भी हॉट लुक बनाने से लेकर फैशन और एक्सेसरीज़ का सही बैलेंस बनाने तक, दिशा को सब पता है.
साड़ी लुक
भले ही दिशा के साड़ी वाले मोमेंट्स एक आजमाया हुआ फॉर्मूला लगते हैं, जिसमें वह एक खास तरह का ब्लाउज़ पहनती हैं, साड़ी का पल्लू एक खास तरीके से लेती हैं, और फिर हेयर और मेकअप का टच होता है, लेकिन हर बार जब भी वह साड़ी पहनती हैं, तो ये हॉट मोमेंट्स बन जाते हैं.
सफेद ऑउटफिट में दिशा
लेसी आउटफिट्स में कुछ तो ऐसा होता है जो बहुत ही शानदार लगता है, है ना? और दिशा के क्लोसेट से यह सफ़ेद आउटफिट वाकई में बहुत शानदार लग रहा था. इसकी डिटेलिंग से लेकर कॉर्सेटेड बॉडीसूट तक, यह हर तरह से हाई फैशन लग रहा था.
ब्लैक ड्रेस में दिशा
यह ब्लैक ड्रेस फ्लोई है, इसकी बैक बहुत हॉट है जिसमें क्रिस-क्रॉस पैटर्न है, और इसका फैब्रिक पूरी तरह से हाई-फैशन है.
शेयर ड्रेस
हाल ही में बरगंडी कलर काफी चर्चा में रहा है, और इस रंग का या इससे मिलता-जुलता कोई भी रंग आजकल काफी पॉपुलर है. और यह आउटफिट बिल्कुल वैसा ही है. यह एक ड्रेस है, यह सिर्फ एक कवर-अप है, या यह बीच के लिए फिट है? खैर, कौन जानता है, क्योंकि दिशा ने इस लुक से साफ तौर पर लेवल बढ़ा दिया है.
कार्गो पैंट्स
किसने सोचा होगा कि कार्गो पैंट स्टाइल में इतने हॉट लग सकते हैं? सच कहूँ तो, मैं समझती हूँ, यह स्टाइलिंग और आप इसे किसके साथ पहनते हैं, इस पर भी निर्भर करता है, लेकिन सिर्फ़ क्रॉप टॉप या बिकिनी टॉप इन पैंट्स के साथ पहनने से बात नहीं बनती, क्योंकि एक ओवरऑल लुक में कई लेयर्स होती हैं जो न सिर्फ़ हॉट, बल्कि फैशनेबल भी दिखती हैं.