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कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?
Ranjana-sharma
Apr 15, 2026
Apr 15, 2026
Ranjana-sharma
जैतून का तेल एक हेल्दी फैट है जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल बैलेंस बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है.
जैतून का तेल और दिल की सेहत
जैतून का तेल पूरी तरह प्लांट-बेस्ड होता है और इसमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए यह दिल के लिए सुरक्षित विकल्प माना जाता है.
क्या जैतून के तेल में कोलेस्ट्रॉल होता है?
जैतून का तेल LDL यानी “खराब” कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जिससे धमनियों में जमे प्लाक का खतरा घटता है.
खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) पर असर
एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट से भरपूर होता है, जो दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है.
एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल क्यों है खास?
विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना लगभग 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल लेने से कोलेस्ट्रॉल पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है.
रोज कितना लें जैतून का तेल?
जैतून का तेल न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसे डेली डाइट में शामिल करने से दिल मजबूत और शरीर स्वस्थ रहता है.
स्वाद के साथ सेहत भी
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