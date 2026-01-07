  • Home>
  • बॉलीवुड की वो अभिनेत्रियां, जिन्होंने रूपहले पर्दे पर दिखाया ऐसा बोल्ड अवतार; देखते ही दर्शक हो गए मदहोश

बॉलीवुड की वो अभिनेत्रियां, जिन्होंने रूपहले पर्दे पर दिखाया ऐसा बोल्ड अवतार; देखते ही दर्शक हो गए मदहोश

Bollywood Bold Actresses: कल्कि, राधिका और सनी लियोन जैसी बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने ऑन-स्क्रीन किस और बोल्ड न्यूड सीन से टैबू तोड़े, जिससे सिनेमा और सहमति पर बहस छिड़ गई. 


By: Sohail Rahman | Published: January 7, 2026 8:49:31 PM IST

Bipasha Basu - Photo Gallery
1/8

बोल्ड, बहादुर और बेबाक (Bold, brave, and outspoken)

बॉलीवुड में कुछ अभिनेत्रियों ने सिर्फ स्क्रीन पर किस ही नहीं किया - उन्होंने बोल्ड और न्यूड सीन से सीमाओं को पार किया, जिससे देश भर में चर्चा शुरू हो गई.

Kalki Koechlin - Photo Gallery
2/8

कल्कि कोचलिन (Kalki Koechlin)

देव.डी में पैशनेट किस से लेकर मार्गरीटा विद ए स्ट्रॉ में इंटिमेट, कमजोर पलों तक, कल्कि ने कम्फर्ट जोन के बजाय रियलिज़्म को चुना.

Radhika Apte - Photo Gallery
3/8

राधिका आप्टे (Radhika Apte)

पार्च्ड में किस और न्यूड सीन के लिए जानी जाने वाली राधिका आप्टे ने साबित किया कि बोल्ड चुनाव शक्तिशाली, महिला-केंद्रित कहानियों को आगे बढ़ा सकते हैं.

Sunny Leone - Photo Gallery
4/8

सनी लियोनी (Sunny Leone)

जिस्म 2 और रागिनी MMS 2 जैसी फिल्मों के साथ सनी लियोन ने मेनस्ट्रीम बॉलीवुड में कामुकता लाई और इसके लिए उन्हें लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा.

Poonam Pandey - Photo Gallery
5/8

पूनम पांडे (Poonam Pandey)

पूनम पांडे ने अपनी पहली फिल्म नशा में किस और न्यूड सीन दिए थे. इस फिल्म की वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं.

Sherlyn Chopra - Photo Gallery
6/8

शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra)

कामसूत्र 3D से लेकर अन्य बोल्ड अपीयरेंस तक शर्लिन की ऑन-स्क्रीन न्यूडिटी ने भारतीय सिनेमा में सेंसरशिप की बहस को जिंदा रखा.

Celebrating on screen chemistry - Photo Gallery
7/8

ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री का जश्न मनाना (Celebrating on-screen chemistry)

रोमांटिक सीन, जिसमें किस भी शामिल हैं, अभिनेताओं को भावनाएं दिखाने और अपने किरदारों के ज़रिए दर्शकों से जुड़ने में मदद करते हैं.

Cinema is not shameful - Photo Gallery
8/8

सिनेमा शर्मनाक नहीं है (Cinema is not shameful)

ये सीन स्क्रिप्टेड, सहमति से थे और कहानी कहने का हिस्सा थे. असली सवाल यह नहीं है कि अभिनेत्रियां ऐसा क्यों करती हैं - बल्कि यह है कि समाज अभी भी इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों करता है.

Tags:
bipasha basuPoonam PandeyRadhika ApteSherlyn ChopraSunny Leone
बॉलीवुड की वो अभिनेत्रियां, जिन्होंने रूपहले पर्दे पर दिखाया ऐसा बोल्ड अवतार; देखते ही दर्शक हो गए मदहोश - Photo Gallery

