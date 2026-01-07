बॉलीवुड की वो अभिनेत्रियां, जिन्होंने रूपहले पर्दे पर दिखाया ऐसा बोल्ड अवतार; देखते ही दर्शक हो गए मदहोश

सिनेमा शर्मनाक नहीं है (Cinema is not shameful)

ये सीन स्क्रिप्टेड, सहमति से थे और कहानी कहने का हिस्सा थे. असली सवाल यह नहीं है कि अभिनेत्रियां ऐसा क्यों करती हैं - बल्कि यह है कि समाज अभी भी इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों करता है.