डायबिटीज से दिल तक, हर बीमारी में फायदेमंद ड्रैगन फ्रूट

ड्रैगन फ्रूट एक विदेशी फल है, जिसे पिताया भी कहा जाता है. इसका रंग चमकीला गुलाबी और अंदर से सफेद या लाल गूदा होता है, जिसमें छोटे-छोटे काले बीज होते हैं.