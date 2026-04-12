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डायबिटीज से दिल तक, हर बीमारी में फायदेमंद ड्रैगन फ्रूट
Ranjana-sharma
Apr 12, 2026
Apr 12, 2026
Ranjana-sharma
ड्रैगन फ्रूट एक विदेशी फल है, जिसे पिताया भी कहा जाता है. इसका रंग चमकीला गुलाबी और अंदर से सफेद या लाल गूदा होता है, जिसमें छोटे-छोटे काले बीज होते हैं.
क्या है ड्रैगन फ्रूट?
ड्रैगन फ्रूट में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं.
इम्युनिटी करता है मजबूत
यह फल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है.
दिल के लिए फायदेमंद
इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे स्किन हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है.
दिल के लिए फास्किन को बनाता है ग्लोइंगयदेमंद
लो कैलोरी और हाई फाइबर होने के कारण यह फल वजन कम करने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प है.
वजन घटाने में मददगार
ड्रैगन फ्रूट ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे यह डायबिटीज मरीजों के लिए भी उपयोगी माना जाता है.
डायबिटीज में भी फायदेमंद
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