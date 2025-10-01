स्कूल मीटिंग में महिला ने निकाले सारे कपड़े, बिकिनी पहनकर दिया भाषण, वीडियो वायरल

California woman viral video: अमेरिका से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक महिला ने स्कूल में बोर्ड मीटिंग के दौरान हंगामा मचा दिया. लोग दंग तब रह गए जब महिला अचानक सबके सामने अपने कपड़े उतारने लगी. इसके बाद महिला सिर्फ़ बिकिनी पहनकर भाषण देना शुरू कर दिया. बता दें यह घटना कैलिफ़ोर्निया में हुई.बताया गया कि महिला पहले भी ऐसे ही विवाद कर चुकी है.

किस वजह से कर रही थी हंगामा?

बता दें कि यह महिला ज़िले की उस नीति का विरोध कर रही थी जिसके तहत ट्रांसजेंडर छात्रों (transgender students) को अपनी पसंद के लॉकर रूम और शौचालय का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी.

कौन थी महिला ?

बता दें कि स्कूल में बोर्ड मीटिंग के दौरान हंगामा करने वाली ये महिला मॉम्स फ़ॉर लिबर्टी (Moms for Liberty) नामक एक संगठन की अध्यक्ष हैं. न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला का नाम बेथ बॉर्न था.यह घटना 18 सितंबर को हुई जब वह डेविस जॉइंट यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मीटिंग में शामिल होने आई थीं.

GOOD FOR HER: A 50-year-old mother was protesting the district’s policy allowing students to use locker rooms based on gender identity. Stripped down to a bathing suit at a California School Board meeting, asking officials: “If you are disrupted by a 50-year-old woman in a… pic.twitter.com/4XHgHPYVB0 — Desiree (@DesireeAmerica4) September 28, 2025

महिला ने क्या कहा ?

कपड़े उतारते हुए महिला ने कहा मैं डेविस यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट की एक अभिभावक हूं और आज मैं यहां हमारे जूनियर हाई स्कूलों, एमर्सन, होम्स और हार्पर जूनियर हाई, में लॉकर रूम से जुड़ी आपकी नीतियों पर बात करने आई हूं. फ़िलहाल हम अपने छात्रों से शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं के लिए कपड़े उतारने को कहते हैं. इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि जब मैं कपड़े उतारती हूं तो उन्हें कैसा लगता है.

महिला ने कहा कि वह अपने कपड़े उतारकर यह दिखाना चाहती थी कि मौजूदा नियमों के तहत लड़कियां कितनी असुरक्षित महसूस कर सकती हैं. जैसे ही उसने कपड़े उतारने शुरू किए, बैठक में अफरा-तफरी मच गई और बोर्ड के सदस्यों ने बैठक स्थगित कर दी.