बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कैसे चेक कर सकते हैं अपना नाम, यहां जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Bihar Assembly Elections: इलेक्शन कमीशन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है. खास बात यह है कि वोटर लिस्ट को सटीक और अपडेटेड रखने के लिए स्पेशल रिवीजन ड्राइव (SIR) के दौरान लगभग 65 लाख अयोग्य नामों को हटाया गया. अगर आप बिहार में वोट देने के लिए योग्य हैं, तो यह जांचना ज़रूरी है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं. वोटर लिस्ट चेक करना अब बहुत आसान है. आप कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन, मोबाइल ऐप या SMS के ज़रिए अपना नाम देख सकते हैं.

अगर आपके नाम में कोई गलती है या नाम नहीं है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आप किसी भी गलती को ठीक करने या नए वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए NVSP (नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल) और वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल करके फॉर्म 6 भर सकते हैं.

हिमाचल का कोल्ड डेजर्ट यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल, भारत के लिए गर्व की बात !

ऑनलाइन तरीका: सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका

सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका चुनाव आयोग की वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in/ पर जाना है। यहां आपके पास दो ऑप्शन हैं:

अपना नाम, जन्मतिथि और जिला डालकर सर्च करें.

या, सीधे अपना वोटर आईडी (EPIC) नंबर डालें.

अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो आपको आपका सीरियल नंबर, पोलिंग स्टेशन की जानकारी और फोटो सहित सभी डिटेल दिखेंगी। आप PDF कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं.

बिहार CEO पोर्टल पर चेक करें

राज्य स्तर पर, आप बिहार चुनाव कार्यालय की वेबसाइट https://ceoelection.bihar.gov.in/ पर भी अपना नाम सर्च कर सकते हैं. यह साइट भी दो ऑप्शन देती है: पर्सनल डिटेल या EPIC नंबर से. यह वेबसाइट चुनाव से जुड़ी दूसरी जानकारी भी देती है.

मोबाइल ऐप और SMS ऑप्शन

अगर आप चलते-फिरते अपनी डिटेल देखना चाहते हैं, तो वोटर हेल्पलाइन ऐप सबसे अच्छा ऑप्शन है. इसे Google Play Store या App Store से डाउनलोड करें। लॉग इन करने के बाद, अपना नाम चेक करने के लिए “इलेक्टोरल रोल में अपना नाम खोजें” सेक्शन में जाएं. इसके अलावा, अगर आपके पास EPIC नंबर है, तो आप SMS के ज़रिए भी डिटेल पा सकते हैं.

अगर आपका नाम नहीं है या उसमें गलती है तो क्या करें?

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या उसमें कोई गलती है, तो आप फॉर्म 6 भरकर उसे ठीक कर सकते हैं. NVSP पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल करें. आपको अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड या बैंक पासबुक जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। दावे और आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि आमतौर पर अक्टूबर 2025 होती है, लेकिन कृपया यह तारीख कन्फर्म करने के लिए बिहार सीईओ की वेबसाइट देखें.

BJP की सहयोगी पार्टी ने ही उसके साथ कर दिया खेला, CM सरमा के गढ़ में हो गया बड़ा उलटफेर