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गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे नेचुरल ग्लो
Preeti-rajput
Apr 17, 2026
Apr 17, 2026
Preeti-rajput
फूल कई गुणों से भरपूर होते हैं, यह आपके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में भी मदद करते हैं.
गुड़हल त्वचा और बालों दोनों के लिए फायदेमंद होता है. इसे आप टोनर और पैक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.
गुलाब को क्लींजर की तरह इस्तेमाल करने के साथ टोनर की तरह भी यूज कर सकते हैं. इससे स्किन फ्रेश रहती है.
गेंदा का फूल कई एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फूल है. इसका रस फेस पर लगा सकते हैं.
पलाश का फूल स्किन के लिए काफी फायदेमंद है. इसे फेस पर टोनर की तरह इस्तेमाल करें.
लैवेंडर का रस निकालकर स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं. यह मुंहासे, त्वचा की जलन जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है.
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