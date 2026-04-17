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आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत के लिए फायदेमंद
Ranjana-sharma
Apr 17, 2026
Apr 17, 2026
Ranjana-sharma
आम का अचार भारतीय खाने का अहम हिस्सा है. खट्टा-तीखा स्वाद खाने का मजा बढ़ा देता है और इसे लगभग हर घर में पसंद किया जाता है.
आम का अचार क्यों है फायदेमंद?
अचार में मौजूद मसाले और फर्मेंटेशन प्रक्रिया पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और गैस, अपच जैसी समस्याओं में राहत देते हैं.
पाचन में करता है मदद
आम के अचार में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं.
इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक
आम का अचार शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद करता है, खासकर जब इसे संतुलित मात्रा में खाया जाए.
एनर्जी देता है शरीर को
अचार में नमक, तेल अधिक होता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, तभी इसके फायदे मिलते हैं और नुकसान से बचाव होता है.
सीमित मात्रा में करें सेवन
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