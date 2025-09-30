यहां जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है रावण, दशहरे के दिन पूरे गांव में छा जाती है मायूसी, जानिए वजह
Dussehra Celebration: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बिसरख गांव रावण का जन्मस्थान माना जाता है. यहां न तो दशहरा का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है और न ही रामलीला का आयोजन किया जाता है.

By: Ashish Rai | Published: September 30, 2025 10:06:51 PM IST

Dussehra 2025
Dussehra 2025

Dussehra 2025: सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए दशहरा का त्योहार खास महत्व रखता है और यह पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है. इस दिन लोग अच्छाई पर बुराई की जीत का जश्न मनाते हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार,त्रेता युग में, अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान राम ने रावण को हराकर माता सीता को बचाया था. तभी से इस दिन दशहरा या विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है. लोग भगवान राम की पूजा करते हैं और रात में रावण का पुतला जलाते हैं. रावण के पुतले के साथ-साथ उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के पुतले भी जलाए जाते हैं.

लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव भी है जहां रावण का पुतला जलाने पर मनाही है, क्योंकि माना जाता है कि यह रावण का जन्मस्थान है. आइए इस गांव के बारे में जानें.

दशहरा मनाने पर सजा

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बिसरख गांव रावण का जन्मस्थान माना जाता है. यहां न तो दशहरा का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है और न ही रामलीला का आयोजन किया जाता है. बिसरख के लोगों का मानना ​​है कि अगर कोई गांव में दशहरा मनाने की कोशिश करता है तो उसकी खुशियां खत्म हो जाएंगी. उनका मानना ​​है कि ऐसा करना रावण का अपमान है, जिसके लिए उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी.

शिवलिंग भी स्थापित है

बिसरख गांव में भगवान शिव का एक मंदिर है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रावण के पिता ऋषि विश्वावसु ने यहां खुद एक अष्टकोणीय शिवलिंग स्थापित किया था, जिसकी रावण और उसके भाई कुबेर पूजा करते थे. ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस शिवलिंग पर अपना सिर अर्पित किया था, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दस सिर वाला वरदान दिया था.

ऋषि विश्वावसु द्वारा स्थापित शिवलिंग के अलावा, मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश की मूर्तियां भी हैं. इसके अलावा, इस मंदिर में ऋषि विश्वावसु की एक मूर्ति भी है, जिसकी पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार रोजाना पूजा की जाती है.

बिसरख गांव का नाम भी खास है

गांव वालों का मानना ​​है कि बिसरख गांव का नाम रावण के पिता ऋषि विश्वावसु के नाम पर रखा गया है. ऋषि विश्वावसु इस क्षेत्र में लंबे समय तक रहे और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की.

