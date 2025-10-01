Trump को YouTube से $24.5 मिलियन का बड़ा मुआवजा! White House में बनेगा नया बॉलरूम

लगभग पांच साल पहले, January 6 Capitol हमला के बाद YouTube ने Donald Trump का चैनल बंद कर दिया था. कंपनी का कहना था कि उनके वीडियो और हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं. हालांकि, 2023 में उनका चैनल फिर से चालू कर दिया गया, लेकिन Trump ने कंपनी पर मुकदमा दायर किया और नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की. आखिरकार YouTube ने $24.5 मिलियन का समझौता किया.

White House Ballroom के लिए फंड

समझौते के अनुसार, कुल राशि का $22 मिलियन (करीब 2 करोड़ रुपये) White House में नए बॉलरूम के निर्माण के लिए इस्तेमाल होगा. बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट Trump की मांग पर शुरू किया गया था. बाकि का $2.5 मिलियन अमेरिकी कंज़र्वेटिव यूनियन और उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने अपने YouTube अकाउंट्स प्रभावित होने के बाद मुकदमा दायर किया था.

Big Tech के खिलाफ Trump की जीत

Trump ने टेक कंपनियों के खिलाफ कई मुकदमे दायर किए हैं और उन्हें कई सफलताएँ मिली हैं. उदाहरण के लिए, Meta ने $25 मिलियन का समझौता किया, X (पहले Twitter) ने $10 मिलियन का भुगतान किया, Disney ने $15 मिलियन का मुआवजा दिया, और Paramount Global ने $16 मिलियन का समझौता किया. यह दिखाता है कि Trump Big Tech के खिलाफ कानूनी रूप से सक्रिय हैं और उनका मानना है कि इन्हीं कंपनियों ने उन्हें राजनीतिक कारणों से चुप कराने की कोशिश की.

YouTube ने चैनल क्यों बंद किया था?

YouTube ने Trump का चैनल Capitol दंगों के तुरंत बाद सस्पेंड कर दिया था. कंपनी का कहना था कि उनके वीडियो हिंसा भड़का सकते थे. इसी तरह अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी Trump के अकाउंट्स को अस्थायी रूप से बंद किया था. हाल के वर्षों में प्लेटफॉर्म्स ने उनके अकाउंट्स बहाल किए, लेकिन Trump अब भी वित्तीय मुआवजे के लिए अदालत में गए.

समझौते का महत्व

इस समझौते से Trump की Big Tech के खिलाफ रणनीति और मजबूत हुई है. इससे उन्हें वित्तीय लाभ मिलता है और White House में एक नया प्रोजेक्ट भी फंड किया जाता है. Trump का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक कारणों से उन्हें चुप कराने के खिलाफ है.