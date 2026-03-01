ट्रेन में ही किचन! महिला का कारनामा देख लोग हैरान, अनोखे अंदाज में चाय बनाई, VIDEO वायरल

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ट्रेन के कोच में इलेक्ट्रिक केतली इस्तेमाल करती दिख रही है. वीडियो में जिसे एक साथ बैठे एक पैसेंजर ने रिकॉर्ड किया है, वह नीचे वाली बर्थ पर बैठी है और कोच में लगे सॉकेट में केतली लगाकर चाय बना रही है. जैसे ही यह क्लिप सामने आई, सेफ्टी को लेकर बहस शुरू हो गई है.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला आराम से केतली चला रही है, जबकि उसके आस-पास बैठे पैसेंजर बिना किसी एतराज के बैठे दिख रहे है. हालांकि सच तो यह है कि ट्रेनों में इलेक्ट्रिक केतली जैसे ज़्यादा वॉट वाले अप्लायंसेज का इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है. रेलवे कोच में सॉकेट सिर्फ कम वॉट वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप चार्ज करने के लिए बनाए जाते हैं, भारी इक्विपमेंट को पावर देने के लिए नहीं है.

‘मुझे नियम पता हैं, लेकिन लोग उन्हें फॉलो नहीं करते’

यह वीडियो X पर शेयर किया गया है. जहां पोस्टर ने रेलवे सर्विस और रेलवे मिनिस्ट्री को टैग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसे कामों से शॉर्ट सर्किट या आग लग सकती है. उसने कहा कि रेलवे को अवेयरनेस कैंपेन शुरू करना चाहिए.

इसके बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे खतरनाक काम बताया और सख्त एक्शन की मांग की है. एक यूजर ने लिखा कि ट्रेनों में इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल पहले से ही मना है. जागरूकता है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते है. दूसरे ने कहा कि जागरूकता अभियान की जरूरत नहीं है, बल्कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है.

रेलवे सर्विस ने कार्रवाई की, शिकायतें मांगीं

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, रेलवे सर्विस ने जवाब दिया, इसे शेयर करने वाले व्यक्ति से यात्री का PNR नंबर और मोबाइल नंबर मांगा, और तुरंत कार्रवाई के लिए जानकारी देने को कहा है. रेलवे ने यह भी कहा कि शिकायत सीधे RailMadad या 139 पर की जा सकती है.

गौरतलब है कि ऐसी ही एक घटना पहले भी हो चुकी है, जब एक महिला ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली में मैगी पकाती हुई देखी गई थी. उस समय भी सेंट्रल रेलवे ने कार्रवाई की थी.