Home > वायरल > ट्रेन में ही किचन! महिला का कारनामा देख लोग हैरान, अनोखे अंदाज में चाय बनाई, VIDEO वायरल

ट्रेन में ही किचन! महिला का कारनामा देख लोग हैरान, अनोखे अंदाज में चाय बनाई, VIDEO वायरल

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ट्रेन के कोच में इलेक्ट्रिक केतली इस्तेमाल करती दिख रही है. वीडियो में जिसे एक साथ बैठे एक पैसेंजर ने रिकॉर्ड किया है, वह नीचे वाली बर्थ पर बैठी है और कोच में लगे सॉकेट में केतली लगाकर चाय बना रही है.

By: Mohammad Nematullah | Published: March 1, 2026 10:56:56 PM IST

ट्रेन में ही किचन! महिला का कारनामा देख लोग हैरान
ट्रेन में ही किचन! महिला का कारनामा देख लोग हैरान


Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ट्रेन के कोच में इलेक्ट्रिक केतली इस्तेमाल करती दिख रही है. वीडियो में जिसे एक साथ बैठे एक पैसेंजर ने रिकॉर्ड किया है, वह नीचे वाली बर्थ पर बैठी है और कोच में लगे सॉकेट में केतली लगाकर चाय बना रही है. जैसे ही यह क्लिप सामने आई, सेफ्टी को लेकर बहस शुरू हो गई है.

You Might Be Interested In

वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला आराम से केतली चला रही है, जबकि उसके आस-पास बैठे पैसेंजर बिना किसी एतराज के बैठे दिख रहे है. हालांकि सच तो यह है कि ट्रेनों में इलेक्ट्रिक केतली जैसे ज़्यादा वॉट वाले अप्लायंसेज का इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है. रेलवे कोच में सॉकेट सिर्फ कम वॉट वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप चार्ज करने के लिए बनाए जाते हैं, भारी इक्विपमेंट को पावर देने के लिए नहीं है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए जश्न के वीडियो: जानिए क्यों ईरान के बाहर रहने वाले लोग हैं इतने खुश?

‘मुझे नियम पता हैं, लेकिन लोग उन्हें फॉलो नहीं करते’

यह वीडियो X पर शेयर किया गया है. जहां पोस्टर ने रेलवे सर्विस और रेलवे मिनिस्ट्री को टैग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसे कामों से शॉर्ट सर्किट या आग लग सकती है. उसने कहा कि रेलवे को अवेयरनेस कैंपेन शुरू करना चाहिए.

You Might Be Interested In

कौन है RJ प्रिंसी पारिख? सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों से डरी इन्फ्लुएंसर; डेविड मिलर के साथ रील बनाना पड़ा भारी!

इसके बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे खतरनाक काम बताया और सख्त एक्शन की मांग की है. एक यूजर ने लिखा कि ट्रेनों में इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल पहले से ही मना है. जागरूकता है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते है. दूसरे ने कहा कि जागरूकता अभियान की जरूरत नहीं है, बल्कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है.

रेलवे सर्विस ने कार्रवाई की, शिकायतें मांगीं

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, रेलवे सर्विस ने जवाब दिया, इसे शेयर करने वाले व्यक्ति से यात्री का PNR नंबर और मोबाइल नंबर मांगा, और तुरंत कार्रवाई के लिए जानकारी देने को कहा है. रेलवे ने यह भी कहा कि शिकायत सीधे RailMadad या 139 पर की जा सकती है.

Shikhar Dhawan Wedding: दूसरी शादी के बाद क्यों भड़क उठे शिखर धवन? सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सुना दी खरी-खोटी

गौरतलब है कि ऐसी ही एक घटना पहले भी हो चुकी है, जब एक महिला ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली में मैगी पकाती हुई देखी गई थी. उस समय भी सेंट्रल रेलवे ने कार्रवाई की थी.

You Might Be Interested In
Tags: Train Videotrain viral videoViral train videoviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बिना इनकम टैक्स भी दुबई इतना अमीर कैसे?

March 1, 2026

मीठा छोड़ो, इन नमकीन स्नैक्स से होली को बनाएं यादगार

March 1, 2026

होली के मौके पर कितने दिन बैंक बंद रहेंगे? जानिए...

February 28, 2026

केवल मावा गुझिया ही नहीं, इस होली इन खास गुझियाओं...

February 28, 2026

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए क्या खाएं

February 28, 2026

कहीं आप भी तो नहीं खा रहे ये फल? हाई...

February 28, 2026
ट्रेन में ही किचन! महिला का कारनामा देख लोग हैरान, अनोखे अंदाज में चाय बनाई, VIDEO वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ट्रेन में ही किचन! महिला का कारनामा देख लोग हैरान, अनोखे अंदाज में चाय बनाई, VIDEO वायरल
ट्रेन में ही किचन! महिला का कारनामा देख लोग हैरान, अनोखे अंदाज में चाय बनाई, VIDEO वायरल
ट्रेन में ही किचन! महिला का कारनामा देख लोग हैरान, अनोखे अंदाज में चाय बनाई, VIDEO वायरल
ट्रेन में ही किचन! महिला का कारनामा देख लोग हैरान, अनोखे अंदाज में चाय बनाई, VIDEO वायरल