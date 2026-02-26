Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > कौन है RJ प्रिंसी पारिख? सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों से डरी इन्फ्लुएंसर; डेविड मिलर के साथ रील बनाना पड़ा भारी!

कौन है RJ प्रिंसी पारिख? सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों से डरी इन्फ्लुएंसर; डेविड मिलर के साथ रील बनाना पड़ा भारी!

RJ Princy Parikh Delete Reel: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर RJ प्रिंसी पारिख का साउथ अफ्रीकी बैटर डेविड मिलर के साथ पोस्ट किया गया. सोशल मीडिया पर यह रील आग की तरह वायरल हो गया. लेकिन इसके बाद पारिख ने दावा किया कि उन्हें इस रील को लेकर ऑनलाइन गाली-गलोज मिलने लगी.

By: Preeti Rajput | Published: February 26, 2026 2:33:37 PM IST

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर RJ प्रिंसी पारिख का साउथ अफ्रीकी बैटर डेविड मिलर के साथ पोस्ट किया गया
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर RJ प्रिंसी पारिख का साउथ अफ्रीकी बैटर डेविड मिलर के साथ पोस्ट किया गया


RJ Princy Parikh Delete Reel: T20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका से भारत की करारी हार के बाद, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर RJ प्रिंसी पारिख का साउथ अफ्रीकी बैटर डेविड मिलर के साथ पोस्ट किया गया. सोशल मीडिया पर यह रील आग की तरह वायरल हो गया. वायरल वीडियो में पारिख मिलर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दिख रही थीं. साथ ही वीडियो के कैप्शन में लिखा था कि ‘डेविड मिलर! क्या प्लेयर है’ और स्क्रीन पर लाइन थी कि ‘मुझे लगा हम दोस्त हैं, डेविड.’

पारिख ने डिलीट की रील 

लेकिन इसके बाद पारिख ने दावा किया कि उन्हें इस रील को लेकर ऑनलाइन गाली-गलोज मिलने लगी. जिसमें रेप की धमकियां और बॉडी-शेमिंग वाले कमेंट्स भी शामिल थे. इसी कारण उन्होंने फेसबुक से इल रील को तुरंत डिली कर दिया, लेकिन इंस्टाग्राम पर रहने दिया. साथ ही कहा कि वह धमकियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने वाली हैं. 

कौन है आरजे प्रिंसी पारिख?

आरजे प्रिंसी पारिख एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. वह मजेदार रील्स और इवेंट के यादगार पल अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करती रहती हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी कंटेंट पोस्ट करती रहती हैं.

भारत की 76 रनों से हार 

दरअसल, साउथ अफ्रीका ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले सुपर 8 मैच में भारत को हरा दिया था. इस मैच में भारत की 76 रन से हार हुई थी. जिससे भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बाकी दोनों मैच जीतने जरुरी होंगे. 188 रन के टारगेट का पीछा करते हुए, भारत ने 18.5 ओवर में अपने 11 विकेट गिरा दिए. जिससे 12 मैचों का T20 वर्ल्ड कप जीतने का सिलसिला खत्म हो गया. इस मैच में ईशान किशन और तिलक वर्मा आते ही आउट हो गए. वहीं सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा ने भी कुछ खास कमाल नहीं किया. वाशिंगटन सुंदर और यादव भी पार्टनरशिप भी कुछ खास रन नहीं बना पाई. जिसके कारण भारत यह मैच हार गई. 

साउथ अफ्रीका की शानदार पारी 

साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने दबदबा भारतीय बल्लेबाजों पर दबदबा बनाकर रखा. मार्को जेनसन, केशव महाराज और लुंगी एनगिडी ने चार ओवर में सिर्फ़ 15 रन दिए. डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर 63 रन बनाकर साउथ अफ्रीका की पारी को संभाला. ट्रिस्टन स्टब्स ने तेज़ी से 44* रन बनाकर साउथ अफ्रीका को 187/7 का स्कोर बनाने में मदद की.

