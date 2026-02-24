Shikhar Dhawan Wedding: दूसरी शादी के बाद क्यों भड़क उठे शिखर धवन? सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सुना दी खरी-खोटी

Shikhar Dhawan Wedding: दूसरी शादी के बाद क्यों भड़क उठे शिखर धवन? सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सुना दी खरी-खोटी
Shikhar Dhawan Wedding: शिखर धवन ने सोफी शाइन से दूसरी शादी के बाद अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में गलत बयानों के सर्कुलेशन की कड़ी आलोचना की है. भारत के पूर्व ओपनर ने हाल ही में अक्टूबर 2023 में अपनी पूर्व पत्नी आयशा धवन से अलग होने के बाद दोबारा शादी की है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि धवन ने कहा था कि उनकी पूर्व पत्नी ने एक बार उनसे कहा था कि उनके जाने के बाद कोई उनसे शादी नहीं करेगा. पोस्ट में आगे कहा गया कि दोबारा शादी करके धवन ने सही जवाब दिया है. हालांकि, क्रिकेटर ने ऐसी कोई भी बात कहने से साफ इनकार किया है और लोगों से कहा है कि वे उनके नाम के साथ मनगढ़ंत बयान न जोड़ें.
क्या बोले धवन
धवन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, "मुझे सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट मिले हैं जिनमें मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में निराशाजनक बातें कही गई हैं. मैंने कभी भी अतीत का बोझ नहीं उठाया, चाहे वो पिच पर हो या बाहर. मैं अपने अतीत का सम्मान करते हुए पॉजिटिविटी की ताकत में पक्का यकीन करता हूं."
मेरा नाम का गलत इस्तेमाल न करें-धवन
उन्होंने आगे कहा, "यह मेरी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर है, और मैं अपने फैंस, दोस्तों, परिवार, शुभचिंतकों और मीडिया से मिले प्यार और आशीर्वाद के लिए सच में शुक्रगुजार हूं. मैं लोगों से ज़ोर देकर कहता हूं कि वे सोशल मीडिया पर क्लिकबेट, असंवेदनशील और झूठे बयानों से मेरे नाम का गलत इस्तेमाल न करें. आइए प्यार और पॉजिटिविटी फैलाएं. धन्यवाद!"
सपोर्टर्स ने की धवन की तारीफ
धवन के जवाब की उनके सपोर्टर्स ने बहुत तारीफ़ की है, जिन्होंने इस मुद्दे को शांति से सुलझाने और शुक्रिया अदा करने और आगे की उम्मीद पर ज़ोर देने के लिए उनकी तारीफ़ की. अपनी दोबारा शादी को एक नया चैप्टर बताते हुए, धवन ने साफ़ किया कि वो इज्ज़त के साथ और बिना नेगेटिविटी में पड़े आगे बढ़ना चाहते हैं,
धवन की फैंस से अपील
इस दौरान धवन ने सोशल मीडिया यूज़र्स से बिना वेरिफ़ाई किए और गुमराह करने वाले दावे फैलाने से बचने की अपील की.
धवन ने की शादी
धवन ने शनिवार, 21 फरवरी को एक प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी में सोफी से शादी की. यह कपल एक साल से ज़्यादा समय से डेटिंग कर रहा था, और धवन ने मई 2025 में अपने रिश्ते के बारे में पब्लिक में बताया था. 12 जनवरी को इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई की घोषणा करने के बाद दोनों के शादी करने की काफी उम्मीद थी.
कौन हैं सोफी ?
धवन और सोफी को पहली बार दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैच के दौरान एक साथ देखा गया था. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, सोफी एक आयरिश प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं जो अभी US की फाइनेंशियल सर्विस फर्म नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह और शिखर धवन UAE में मिले थे, जहां सोफी अभी रहती हैं.
सोफी की शिक्षा
सोफी के पास लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट में डिग्री है और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई आयरलैंड के कैसलरॉय कॉलेज से पूरी की.