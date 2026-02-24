Shikhar Dhawan Wedding: दूसरी शादी के बाद क्यों भड़क उठे शिखर धवन? सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सुना दी खरी-खोटी

Shikhar Dhawan Wedding: शिखर धवन ने सोफी शाइन से दूसरी शादी के बाद अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में गलत बयानों के सर्कुलेशन की कड़ी आलोचना की है. भारत के पूर्व ओपनर ने हाल ही में अक्टूबर 2023 में अपनी पूर्व पत्नी आयशा धवन से अलग होने के बाद दोबारा शादी की है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि धवन ने कहा था कि उनकी पूर्व पत्नी ने एक बार उनसे कहा था कि उनके जाने के बाद कोई उनसे शादी नहीं करेगा. पोस्ट में आगे कहा गया कि दोबारा शादी करके धवन ने सही जवाब दिया है. हालांकि, क्रिकेटर ने ऐसी कोई भी बात कहने से साफ इनकार किया है और लोगों से कहा है कि वे उनके नाम के साथ मनगढ़ंत बयान न जोड़ें.