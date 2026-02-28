Indian Railway: अब होली पर घर जाना होगा और भी आसान! रेलवे ने बढ़ाईं ट्रेनें; यहां जानें रूट और टाइमिंग

Holi Special Trains: होली का त्यौहार बेहद नजदीक है. ऐसे में सैकड़ों लोग अपने घर से दूर रहकर अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं या पढ़ाई करने आते हैं. ऐसे में त्योहारों के मौसम में ही उन्हें घर जाना होता है. जिसके चलते हर साल रेलवे होली के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाता है, लेकिन इस बार भीड़ को संभालने के लिए कई ज़रूरी रूट जोड़े गए हैं. ईस्ट सेंट्रल रेलवे के CPRO सरस्वती चंद्र के मुताबिक, ये स्पेशल ट्रेनें यात्रियों की ज़्यादा भीड़ को संभालने के लिए चलाई जा रही हैं. हमले से पहले का वीडियो वायरल. हर साल रेलवे होली के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाता है, लेकिन इस बार भीड़ को संभालने के लिए कई ज़रूरी रूट जोड़े गए हैं. ईस्ट सेंट्रल रेलवे के CPRO सरस्वती चंद्र के मुताबिक, ये स्पेशल ट्रेनें यात्रियों की ज़्यादा भीड़ को संभालने के लिए चलाई जा रही हैं.