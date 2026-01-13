Home > वायरल > 6-Minute 39 Seconds Viral Video: फातिमा जटोई के वायरल वीडियो की क्या है सच्चाई? अब इन्फ्लुएंसर ने तोड़ी चुप्पी

Fatima Jatoi 6 minutes 39 seconds video: पाकिस्तानी टिकटॉक इन्फ्लुएंसर फातिमा जटोई का 6 मिनट 39 सेकंड्स का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको लेकर अब फातिमा जटोई की प्रतिक्रिया सामने आई है.

By: Sohail Rahman | Published: January 13, 2026 7:40:28 PM IST

Fatima Jatoi 6 Minutes 39 Seconds Viral Video: इन दिनों डीपफेक और एआई जेनरेटेड अश्लील वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस बार 6 मिनट 39 सेकंड्स का एक अश्लील वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जो पाकिस्तानी टीक टॉकर फातिमा जटोई का बताया जा रहा है. हालांकि अब इस मामले पर फातिमा की प्रतिक्रिया सामने आई है. जिसमें वो कुरआन हाथ में रखकर कह रही है कि मैं इस वीडियो में नहीं हूं. यह वीडियो फेक है.

सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, एक्स और टिकटॉक पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को हर जगह पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं.

क्या है इस वीडियो की सच्चाई? (What is the truth behind this video?)

दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ गुमनाम दावों के अनुसार, फातिमा जटोई का एक प्राइवेट वीडियो कथित तौर पर 6 मिनट और 39 सेकंड लंबा है. इसी वजह से लोग “फातिमा जटोई 6 मिनट्स 39 सेकंड्स ओरिजिनल वीडियो” जैसे टर्म्स सर्च कर रहे हैं. फिर भी, इस वीडियो के सच होने का कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है. अब सवाल उठ रहा है कि क्या सच में ये वीडियो फेक है?

क्या कहते हैं फैक्ट चेकर्स? (What do fact-checkers say?)

फैक्ट-चेकर्स और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट्स की जांच के अनुसार, इस नाम का कोई कन्फर्म या ओरिजिनल वीडियो नहीं है. वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पोस्ट अलग-अलग बातें बता रहे हैं. कई लोग इस वीडियो को डीपफेक या AI बता रहे हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह पूरा मामला सिर्फ क्लिक्स और ऑनलाइन एंगेजमेंट बढ़ाने की एक चाल हो सकती है.

फातिमा जटोई ने क्या कहा? (What did Fatima Jatoi say?)

इन सभी अफवाहों और चर्चाओं के बीच टिकटॉक इन्फ्लुएंसर ने आखिरकार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. इस पूरे टॉपिक को खुद फातिमा जटोई ने समझाया है. उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वह पूरी तरह से “नकली” है और उसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है. फातिमा जटोई का कहना है कि इन्फ्लुएंसर्स जानबूझकर AI-जेनरेटेड और डीपफेक कंटेंट में शामिल हैं.

फिलहाल, फातिमा जटोई के ‘6 मिनट्स 39 सेकंड्स’ वीडियो के बारे में सारी खबरें गुमराह करने वाली जानकारी और धोखे से भरी हैं. ओरिजिनल क्लिप न तो दिखाया गया है और न ही इसे असली साबित किया गया है. इसलिए, सावधान रहना ही सबसे अच्छा है.

फातिमा जटोई का ‘6 मिनट 39 सेकंड का वीडियो’ ट्रेंड क्यों कर रहा है? (Why is ‘Fatima Jatoi 6-minute 39-second video’ trending?)

गुमनाम सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कुछ बिना वेरिफाई किए दावे किए हैं कि फातिमा जटोई का एक प्राइवेट वीडियो मौजूद है जो कथित तौर पर 6 मिनट और 39 सेकंड लंबा है. इन बिना वेरिफाई किए दावों के कारण, कई यूजर्स ने ‘फातिमा जटोई 6 मिनट्स 39 सेकंड्स ओरिजिनल वीडियो’ जैसे वाक्यांश सर्च करना शुरू कर दिया है. हालांकि, अब तक किसी भी ऐसे वीडियो के अस्तित्व या प्रामाणिकता को साबित करने के लिए कोई भरोसेमंद जानकारी या विश्वसनीय स्रोत सामने नहीं आया है.

