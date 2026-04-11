✕
लड्डू गोपाल गिफ्ट करना सही या गलत, क्या कहते हैं धार्मिक नियम?
Preeti-rajput
Apr 11, 2026
Apr 11, 2026
Preeti-rajput
उपहार के रूप में भगवान की प्रतिमा देना आजकल लोग ज्यादा पसंद करते हैं.
लेकिन जब लड्डू गोपाल को उपहार के रूप में देने की बात आए तो कुछ विशेष नियमों का ख्याल रखना जरुरी है.
घर में लड्डू गोपाल बच्चे की तरह माने जाते हैं. उनकी पूजा करना सेवा मानी जाती है.
घर में लड्डू गोपाल की स्थापना बहुत ही शुभ मानी जाती है. उनकी उपासना करने से पूरे फल की प्राप्ति होती है.
अगर आप घर में लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, तो उन्हें किसी को गिफ्ट के तौर पर नहीं देना चाहिए.
क्या पता वह व्यक्ति उनके सेवा न कर सकें या फिर वह भाव ही उसके अंदर न हो. ऐसे व्यक्ति को लड्डू गोपाल गिफ्ट करना शुभ नहीं माना जाता.
हालांकि, गोपाल आशीर्वाद स्वरुप किसी और को गिफ्ट किए जा सकते हैं. खासतौर पर गर्भवती महिला को गिफ्ट के तौर पर देना शुभ माना जाता है.
जब भी किसी को लड्डू गोपाल की मूर्ति उपहार में दें, उस व्यक्ति से लड्डू गोपाल की सेवा करने का आग्रह जरूर करें.
Read More
लड्डू गोपाल गिफ्ट करना सही या गलत, क्या कहते हैं धार्मिक नियम?
गर्मियों में फिट रहना है? डाइट में शामिल करें ये हरी सब्जियां
गर्मी में रहना है फ्रेश? फिटकरी के ये 5 आसान तरीके आएंगे काम
ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स से मिलेगी राहत, बस अपनाएं ये तरीका