Home > वायरल > बेटी से ज्यादा मां पटोला! इस एक तस्वीर ने बढ़ा दिया सोशल मीडिया का तापमान, जानें क्यों हो रही वायरल?

बेटी से ज्यादा मां पटोला! इस एक तस्वीर ने बढ़ा दिया सोशल मीडिया का तापमान, जानें क्यों हो रही वायरल?

Young Lookiing Mom: आजकल इंटरनेट पर एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर के वायरल होने के बाद हर किसी की निगाहें बस इसी पर टिकी हुई हैं. अमेरिका की रहने वाली 38 साल की ब्रिटनी सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन गई हैं.

By: Heena Khan | Published: January 13, 2026 12:14:22 PM IST

viral news
viral news


You Might Be Interested In

Young Lookiing Mom: आजकल इंटरनेट पर एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर के वायरल होने के बाद हर किसी की निगाहें बस इसी पर टिकी हुई हैं. अमेरिका की रहने वाली 38 साल की ब्रिटनी सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन गई हैं. इसका कारण है उनकी 20 साल की बेटी के साथ उनकी एक खूबसूरत तस्वीर. @britpls हैंडल से इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस फोटो को देखकर ज़्यादातर लोग हैरान हैं, इस वायरल फोटो में माँ बेटी जुड़वा बहने लग रही हैं. उनके गोल्डन बाल, एक जैसी मुस्कान और खूबसूरत चेहरे की वजह से दोनों काफी वायरल हो चुकी हैं.

जाने क्यों हो रही तस्वीर वायरल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटनी सिर्फ़ 18 साल की थीं जब उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया था. समय बीत गया, और अब उनकी बेटी 20 साल की हो गई है और खुद मां बन गई है. इससे ब्रिटनी सिर्फ़ 38 साल की उम्र में दादी बन गई हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटनी चार बच्चों की मां हैं, लेकिन उनकी जवां दिखने वाली सूरत और ज़बरदस्त एनर्जी की वजह से उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. इसी वजह से दोनों को सब बहने कह रहे हैं.

You Might Be Interested In

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट! धड़ाम से गिरा राजधानी का तापमान, यहां जानें पल-पल का अपडेट

Comments की भरमार

इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है. ब्रिटनी ने अपनी पोस्ट में लिखा, “एक पल आप 19 साल के होते हैं और अपने एक साल के बच्चे को गोद में लिए होते हैं, और अगले ही पल आप अपनी 20 साल की बेटी के साथ समय बिता रहे होते हैं.” इस लाइन ने कई लोगों का दिल छू लिया. कमेंट्स सेक्शन में किसी ने पूछा, “इनमें से बेटी कौन है?” जबकि दूसरे ने लिखा, “38 साल की उम्र में दादी? मुझे यकीन नहीं हो रहा.”

Iran Protest: तबाही मचाने चला ट्रंप! अचानक अमेरिकी नागरिकों को ईरान छोड़ने का दिया आदेश, क्या करने वाला है दुनिया का सबसे ‘पॉवरफुल’ राष्ट्रपति?

You Might Be Interested In
Tags: trendingviral photoWorld news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और ऑयली स्किन से परेशान हैं? जानिए किन...

January 13, 2026

सिर्फ 5 स्टेप्स में पाएं मीरा कपूर जैसा ग्लोइंग फेस;...

January 12, 2026

अब बोरिंग नहीं रहा लड़कों का फैशन! इन 8 बॉलीवुड...

January 12, 2026

बॉलीवुड हसीनाओं के डेली मेकअप सीक्रेट्स: अब रोज़ाना घर पर...

January 12, 2026

रोज़ाना दिखें ग्लैमरस, अब आपके लिए बॉलीवुड अभिनेत्रियों जैसा’एवरीडे मेकअप’...

January 12, 2026

बोल्ड लिप्स, सॉफ्ट आईज़, जानें बॉलीवुड ने कैसे बदली स्टाइल...

January 12, 2026
बेटी से ज्यादा मां पटोला! इस एक तस्वीर ने बढ़ा दिया सोशल मीडिया का तापमान, जानें क्यों हो रही वायरल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बेटी से ज्यादा मां पटोला! इस एक तस्वीर ने बढ़ा दिया सोशल मीडिया का तापमान, जानें क्यों हो रही वायरल?
बेटी से ज्यादा मां पटोला! इस एक तस्वीर ने बढ़ा दिया सोशल मीडिया का तापमान, जानें क्यों हो रही वायरल?
बेटी से ज्यादा मां पटोला! इस एक तस्वीर ने बढ़ा दिया सोशल मीडिया का तापमान, जानें क्यों हो रही वायरल?
बेटी से ज्यादा मां पटोला! इस एक तस्वीर ने बढ़ा दिया सोशल मीडिया का तापमान, जानें क्यों हो रही वायरल?