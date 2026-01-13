बेटी से ज्यादा मां पटोला! इस एक तस्वीर ने बढ़ा दिया सोशल मीडिया का तापमान, जानें क्यों हो रही वायरल?

Young Lookiing Mom: आजकल इंटरनेट पर एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर के वायरल होने के बाद हर किसी की निगाहें बस इसी पर टिकी हुई हैं. अमेरिका की रहने वाली 38 साल की ब्रिटनी सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन गई हैं. इसका कारण है उनकी 20 साल की बेटी के साथ उनकी एक खूबसूरत तस्वीर. @britpls हैंडल से इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस फोटो को देखकर ज़्यादातर लोग हैरान हैं, इस वायरल फोटो में माँ बेटी जुड़वा बहने लग रही हैं. उनके गोल्डन बाल, एक जैसी मुस्कान और खूबसूरत चेहरे की वजह से दोनों काफी वायरल हो चुकी हैं.

जाने क्यों हो रही तस्वीर वायरल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटनी सिर्फ़ 18 साल की थीं जब उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया था. समय बीत गया, और अब उनकी बेटी 20 साल की हो गई है और खुद मां बन गई है. इससे ब्रिटनी सिर्फ़ 38 साल की उम्र में दादी बन गई हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटनी चार बच्चों की मां हैं, लेकिन उनकी जवां दिखने वाली सूरत और ज़बरदस्त एनर्जी की वजह से उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. इसी वजह से दोनों को सब बहने कह रहे हैं.

Comments की भरमार

इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है. ब्रिटनी ने अपनी पोस्ट में लिखा, “एक पल आप 19 साल के होते हैं और अपने एक साल के बच्चे को गोद में लिए होते हैं, और अगले ही पल आप अपनी 20 साल की बेटी के साथ समय बिता रहे होते हैं.” इस लाइन ने कई लोगों का दिल छू लिया. कमेंट्स सेक्शन में किसी ने पूछा, “इनमें से बेटी कौन है?” जबकि दूसरे ने लिखा, “38 साल की उम्र में दादी? मुझे यकीन नहीं हो रहा.”

