Thar Viral Video: ‘थार रखने का यही फायदा है…’, कहकर ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखा ड्राइवर, वीडियो हुआ वायरल

Thar Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी महिंद्रा थार को सड़क के गलत साइड पर चलाते हुए नजर आ रहा है. हैरानी की बात ये है कि वो खुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और ट्रैफिक नियम तोड़ने को थार का फायदा बता रहा है.

वीडियो में युवक ये कहते हुए सुना जा सकता है कि थार रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप ट्रैफिक कानून तोड़ सकते हैं और उसका कोई नतीजा नहीं होता. वो पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत साइड से गाड़ी चलाता है, मानो नियम उसके लिए बने ही न हों.

वायरल होते ही लोगों का फूटा गुस्सा

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, लोगों का गुस्सा साफ नजर आने लगा. कई यूजर्स ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और अन्य यातायात अधिकारियों को टैग कर सख्त कार्रवाई की मांग की. लोगों ने ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई की अपील की.

तीखे कमेंट्स और तंज

एक यूजर ने X पर लिखा कि कोविड तो खत्म हो गया, लेकिन अब सड़कों पर एक नई महामारी फैल गई है, जिसे उसने थारटार्ड मानसिकता कहा. यूजर का कहना था कि गाड़ी खरीदते ही कुछ लोगों की समझदारी खत्म हो जाती है, जो बेहद खतरनाक है.

एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि अगर कोई ये पता लगा सके कि थार खरीदने के बाद लोगों के दिमाग में क्या बदलाव आता है, तो वो खुशी-खुशी उसके लिए एक हफ्ते की छुट्टी का खर्च उठाएगा.

COVID ended, but another epidemic took over our roads the Thartards mentality virus! This mindset is beyond insane. How does buying a vehicle suddenly delete common sense? It’s honestly shocking and dangerous. If anyone can genuinely figure out what psychological switch… pic.twitter.com/aZF519zRdv — Rattan Dhillon (@ShivrattanDhil1) January 11, 2026

गाड़ी नहीं, सोच है असली समस्या

कई लोगों ने साफ कहा कि समस्या किसी खास गाड़ी की नहीं है, बल्कि उस सोच की है, जिसमें कुछ ड्राइवर खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं. एक यूजर ने लिखा कि थार या स्कॉर्पियो नहीं, बल्कि वो विशेषाधिकार की भावना समस्या है, जो कुछ लोग गाड़ी के साथ मुफ्त में मिलने वाला हक समझ लेते हैं.

कुछ यूजर्स ने सुझाव दिया कि जो भी ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए, उस पर भारी जुर्माना लगे, गाड़ी जब्त की जाए और उस पैसे का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों की सफाई जैसे कामों में किया जाए.

सिर्फ एक गाड़ी तक सीमित नहीं मामला

एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये सिर्फ थार चलाने वालों की बात नहीं है, बल्कि आज भारत में कार खरीदने वाले हर उस व्यक्ति की सोच का सवाल है, जो खुद को नियमों से ऊपर मानने लगता है.

ये वीडियो एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि सड़क पर सुरक्षा गाड़ी से नहीं, बल्कि जिम्मेदार सोच से आती है.