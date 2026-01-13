Home > वायरल > Thar Viral Video: ‘थार रखने का यही फायदा है…’, कहकर ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखा ड्राइवर, वीडियो हुआ वायरल

Thar Viral Video: ‘थार रखने का यही फायदा है…’, कहकर ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखा ड्राइवर, वीडियो हुआ वायरल

Thar Viral Video: गलत साइड पर थार चलाते युवक का वीडियो वायरल हुआ. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर शेखी से लोग भड़के। सोशल मीडिया पर सख्त कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने की मांग उठी.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 13, 2026 10:39:14 AM IST

thar viral video
thar viral video


Thar Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी महिंद्रा थार को सड़क के गलत साइड पर चलाते हुए नजर आ रहा है. हैरानी की बात ये है कि वो खुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और ट्रैफिक नियम तोड़ने को थार का फायदा बता रहा है.

You Might Be Interested In

वीडियो में युवक ये कहते हुए सुना जा सकता है कि थार रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप ट्रैफिक कानून तोड़ सकते हैं और उसका कोई नतीजा नहीं होता. वो पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत साइड से गाड़ी चलाता है, मानो नियम उसके लिए बने ही न हों.

वायरल होते ही लोगों का फूटा गुस्सा

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, लोगों का गुस्सा साफ नजर आने लगा. कई यूजर्स ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और अन्य यातायात अधिकारियों को टैग कर सख्त कार्रवाई की मांग की. लोगों ने ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई की अपील की.

You Might Be Interested In

तीखे कमेंट्स और तंज

एक यूजर ने X पर लिखा कि कोविड तो खत्म हो गया, लेकिन अब सड़कों पर एक नई महामारी फैल गई है, जिसे उसने थारटार्ड मानसिकता कहा. यूजर का कहना था कि गाड़ी खरीदते ही कुछ लोगों की समझदारी खत्म हो जाती है, जो बेहद खतरनाक है.

एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि अगर कोई ये पता लगा सके कि थार खरीदने के बाद लोगों के दिमाग में क्या बदलाव आता है, तो वो खुशी-खुशी उसके लिए एक हफ्ते की छुट्टी का खर्च उठाएगा.

गाड़ी नहीं, सोच है असली समस्या

कई लोगों ने साफ कहा कि समस्या किसी खास गाड़ी की नहीं है, बल्कि उस सोच की है, जिसमें कुछ ड्राइवर खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं. एक यूजर ने लिखा कि थार या स्कॉर्पियो नहीं, बल्कि वो विशेषाधिकार की भावना समस्या है, जो कुछ लोग गाड़ी के साथ मुफ्त में मिलने वाला हक समझ लेते हैं.

कुछ यूजर्स ने सुझाव दिया कि जो भी ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए, उस पर भारी जुर्माना लगे, गाड़ी जब्त की जाए और उस पैसे का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों की सफाई जैसे कामों में किया जाए.

सिर्फ एक गाड़ी तक सीमित नहीं मामला

एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये सिर्फ थार चलाने वालों की बात नहीं है, बल्कि आज भारत में कार खरीदने वाले हर उस व्यक्ति की सोच का सवाल है, जो खुद को नियमों से ऊपर मानने लगता है.

ये वीडियो एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि सड़क पर सुरक्षा गाड़ी से नहीं, बल्कि जिम्मेदार सोच से आती है.

You Might Be Interested In
Tags: Delhi PoliceMahindra Tharsocial mediaThar viral videoWrong side driving
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिर्फ 5 स्टेप्स में पाएं मीरा कपूर जैसा ग्लोइंग फेस;...

January 12, 2026

अब बोरिंग नहीं रहा लड़कों का फैशन! इन 8 बॉलीवुड...

January 12, 2026

बॉलीवुड हसीनाओं के डेली मेकअप सीक्रेट्स: अब रोज़ाना घर पर...

January 12, 2026

रोज़ाना दिखें ग्लैमरस, अब आपके लिए बॉलीवुड अभिनेत्रियों जैसा’एवरीडे मेकअप’...

January 12, 2026

बोल्ड लिप्स, सॉफ्ट आईज़, जानें बॉलीवुड ने कैसे बदली स्टाइल...

January 12, 2026

Morning Breakfast: मिंटो में होगा तैयार, सुबह की भागदौड़ में...

January 12, 2026
Thar Viral Video: ‘थार रखने का यही फायदा है…’, कहकर ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखा ड्राइवर, वीडियो हुआ वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Thar Viral Video: ‘थार रखने का यही फायदा है…’, कहकर ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखा ड्राइवर, वीडियो हुआ वायरल
Thar Viral Video: ‘थार रखने का यही फायदा है…’, कहकर ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखा ड्राइवर, वीडियो हुआ वायरल
Thar Viral Video: ‘थार रखने का यही फायदा है…’, कहकर ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखा ड्राइवर, वीडियो हुआ वायरल
Thar Viral Video: ‘थार रखने का यही फायदा है…’, कहकर ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखा ड्राइवर, वीडियो हुआ वायरल