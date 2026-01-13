Viral Video: टाइम्स स्क्वायर में दिखा दिल्ली का नजारा, लोगों ने कह दिया पालिका बाजार

Times Square Viral Video: न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर दुनिया भर में अपनी ऊंची इमारतों, चमकदार लाइटों और भीड़ के लिए जाना जाता है. लेकिन हाल ही में वहां से जुड़ा एक वीडियो भारतीय लोगों के बीच खासा पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो में एक भारतीय महिला ने टाइम्स स्क्वायर की तुलना दिल्ली के पुराने और मशहूर बाजारों से की है.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. इसमें महिला टाइम्स स्क्वायर की बड़ी इमारतों या डिजिटल स्क्रीन पर ध्यान न देकर सड़क किनारे लगे छोटे-छोटे स्टॉल्स दिखाती हैं. इन स्टॉल्स पर जैकेट, सर्दियों की टोपियां, खिलौने और खाने-पीने की चीजें बिकती नजर आती हैं. यह नजारा देखकर कई लोगों को दिल्ली का पालिका बाजार और चांदनी चौक याद आ गया.

देसी अंदाज में की गई तुलना

वीडियो में महिला भीड़ के बीच चलते हुए हंसी-मजाक के अंदाज में कहती हैं कि ये जगह नई दिल्ली के बाजारों जैसी लगती है. उनका कहना है कि फर्क बस इतना है कि यहां इमारतें ज्यादा ऊंची हैं. इस देसी तुलना ने लोगों को खूब हंसाया और जोड़ा भी.

लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर अपनी राय दी. कई लोगों ने लिखा कि टाइम्स स्क्वायर सच में पालिका बाजार जैसा लगता है. कुछ ने मजाक में कहा कि अब विदेशों में भी मोलभाव करना पड़ेगा. वहीं कुछ लोगों का कहना था कि दुनिया के हर बड़े शहर में सड़क किनारे के बाजारों की अपनी अलग ही रौनक होती है.

कुल मिलाकर, ये वीडियो दिखाता है कि बाजारों का माहौल और लोगों की चहल-पहल किसी एक देश तक सीमित नहीं है. चाहे दिल्ली हो या न्यूयॉर्क, सड़क किनारे की दुकानों और भीड़-भाड़ में एक अलग ही जान होती है. यही बात इस वीडियो को खास बनाती है और लोगों के दिल से जोड़ देती है.