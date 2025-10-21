Home > खेल > लगातार तीन हार, अब कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी भारतीय टीम? जानें पूरा समीकरण

लगातार तीन हार, अब कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी भारतीय टीम? जानें पूरा समीकरण

Women's Cricket World Cup 2025-भारतीय महिला क्रिकेट टीम और फैन्स को तब बड़ा झटका तब लगा जब भारतीय महिला टीम को टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार मिली. अब सवाल ये है कि टीम इंडिया को यहां से सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए क्या करना होगा.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 21, 2025 11:20:52 AM IST

Women’s Cricket World Cup 2025:भारतीय महिला क्रिकेट टीम और फैन्स को बड़ा झटका तब लगा जब भारतीय महिला टीम को टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार मिली. इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए थे. 45.3 ओवर तक 4 विकेट के नुकसान पर भारत 256 रन बनाकर खेल रही थी. भारत रन चेज़ में पूरी तरह नियंत्रण में था तभी इंग्लैंड की गेंदबाज नैट साइवर-ब्रंट की गेंद पर रिचा घोष कैच आउट हो गईं. इसके कुछ देर बार दीप्ति शर्मा 262 रन के स्कोर पर आउट हो गईं. आख़िर में अमनजोत कौर (18*) और स्नेह राणा (10*) पर जिम्मेदारी आई लेकिन वे इंग्लैंड की मजबूत गेंदबाजी के आगे वो टिक नहीं पाईं. जिसके बाद इंग्लैंड ने मुकाबले में वापसी कर ली और रोमांचक मुकाबले को 4 रन से अपने नाम कर लिया.इस जीत के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया, जबकि हरमनप्रीत कौर की टीम अब करो या मरो की स्थिति में है.भारत पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है पांच मैचों में चार अंकों (दो जीत और तीन हार) के साथ वे न्यूजीलैंड के बराबर अंक पर हैं लेकिन भारत का नेट रन रेट बेहतर है.

भारत सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है?

इंग्लैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं. आखिरी स्थान के लिए भारत के पास कई संभावनाएं हैं. अगर भारत अपने बचे हुए दोनों मैच न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ  जीत जाता है तो उसके सात मैचों में आठ अंक होंगे और वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.

अगर भारत दो में से केवल एक मैच जीतता है तो उसका सेमीफाइनल में पहुंचना न्यूजीलैंड के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा. अगर भारत न्यूजीलैंड को हराता है और बांग्लादेश से हारता है तो उसे यह उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड से अपना आखिरी मैच हार जाए. साथ ही भारत को बांग्लादेश को बड़े अंतर से हराना होगा.

भारत का अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ लगभग वर्चुअल नॉकआउट मुकाबला है. अगर भारत न्यूजीलैंड को हराता है और बांग्लादेश से हारता है, तो न्यूजीलैंड को इंग्लैंड से हारना होगा. साथ ही भारत का नेट रन रेट बेहतर होना जरूरी है.

लगातार तीन हार, अब कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी भारतीय टीम? जानें पूरा समीकरण

