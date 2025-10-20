BCCI Women’s Match Fee: महिला क्रिकेट की सैलरी में पुरुषों से बड़ा फ़र्क़, क्या वर्ल्ड कप जीत से ही मिलेगी बराबरी?

Women’s World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 भारत में आयोजित किया जा रहा है, और शानदार शुरुआत के बाद मेज़बान टीम का अभियान पटरी से उतर गया है. अपने पहले दो मैचों में श्रीलंका और पाकिस्तान को हराने के बाद, भारत को दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार हार का सामना करना पड़ा है. इन हार के बाद, भारतीय महिला टीम 5 मैचों में 4 अंकों के साथ अंक तालिका में खुद को एक नाज़ुक स्थिति में पाती है.

महिला टीम के प्रदर्शन में गिरावट के साथ, फैंस के एक ग्रुप द्वारा पुरुष टीम के समान सैलरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं. भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने पुरुष समकक्षों के बराबर मैच फीस कमाती है.

पूर्व BCCI सचिव, जय शाह ने अक्टूबर 2022 में अपने अनुबंधित महिला क्रिकेटरों के लिए ऐतिहासिक वेतन समानता नीति की घोषणा की. इस नीति के तहत, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपये, एक वनडे के लिए 6 लाख रुपये और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए 3 लाख रुपये मिलते हैं, जो उनके पुरुष समकक्षों के बराबर मैच फीस है.

मैच फीस में बराबरी, लेकिन सालाना वेतन में भारी अंतर

BCCI ने महिला क्रिकेटरों के लिए मैच फीस में समानता की गारंटी तो दी है, लेकिन Annual Contract Remuneration के मामले में वे पुरुष टीम से अभी भी काफी पीछे हैं. BCCI के Women’s Annual Contract में 3 केटेगरी हैं, ग्रेड A, B और C. वहीं पुरुष टीम में 4 केटेगरी हैं – ग्रेड A+, A, B और C.

2024-2025 चक्र के लिए पुरुष टीम में, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा को सबसे ज़्यादा वेतन वाली A+ केटेगरी में शामिल किया गया है. वहीं महिला टीम के लिए, उपलब्ध सर्वोच्च ग्रेड श्रेणी A है, जिसमें वर्तमान में स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा शामिल हैं.

सैलरी का अंतर कितना है ?

BCCI की एक आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, A+ श्रेणी के खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपये मिलते हैं, जबकि श्रेणी A, B और C के खिलाड़ियों को क्रमानुसार 5 करोड़ रुपये, 3 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये मिलते हैं. इसकी तुलना में, श्रेणी A की महिला क्रिकेटरों को 50 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि श्रेणी B और C की खिलाड़ियों को क्रमानुसार 30 लाख रुपये और 10 लाख रुपये मिलते हैं. इसलिए, आम धारणा के विपरीत, दोनों टीमों के वेतनमान में काफ़ी अंतर है.

हालांकि, वेतन के इस अंतर के पीछे ठोस कारण हैं, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट इस समय काफ़ी ज़्यादा बाज़ारू है, क्योंकि बड़े आयोजनों में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण खिलाड़ियों की भारी लोकप्रियता है. भारतीय पुरुष टीम ICC आयोजनों में दूसरी सबसे सफल टीम है, जिसने अपने इतिहास में सात बड़ी ट्रॉफ़ियां जीती हैं. दूसरी ओर, महिला टीम ने अभी तक कोई बड़ा ICC आयोजन नहीं जीता है और 3 बार उपविजेता रही है. इसके अलावा, प्रसारण अधिकारों के मामले में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) राष्ट्रीय फुटबॉल लीग के बाद दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान खेल लीग है.

महिला क्रिकेट में वृद्धि

पिछले कुछ वर्षों में महिला क्रिकेट में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है क्योंकि BCCI ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) नामक एक विशेष घरेलू टी20 लीग शुरू की है, और नियमित प्रसारण का मतलब है कि स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष जैसी हस्तियां घर-घर में मशहूर हो गई हैं.

जैसे-जैसे महिला क्रिकेट का विकास हो रहा है, ICC ट्रॉफी जीतने से पुरुष टीम के वेतन के अंतर को पाटने में काफ़ी मदद मिलेगी, जैसा कि पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान अंजुम चोपड़ा ने 2020 में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा था. अंजुम चोपड़ा ने इंडिया टुडे.इन को बताया कि सबसे पहले, उन्हें अपनी तुलना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला टीम से करनी चाहिए – यानी ऑस्ट्रेलियाई टीम. मुझे लगता है कि पुरुष समकक्षों से तुलना करने के बजाय यह तुलना का ज़्यादा उचित आकलन होगा. पुरुष क्रिकेट शिखर है क्योंकि भारतीय पुरुष टीम जो हासिल करती है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी टीम, यहां तक कि पुरुष भी, उतना हासिल कर पाती है.

उन्होंने आगे कहा कि हमारे मामले में, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट को सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है. और ध्यान रहे कि ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम को उनकी पुरुष टीम के बराबर वेतन मिलता है. लेकिन उनकी महिला टीम ने टी20 वर्ल्ड कप और 50 ओवरों का वर्ल्ड कप जीता है. तो चलिए पहले अपनी ही टीम से मुकाबला करें.

उन्होंने अंत में कहा कि और मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिल रहा है. और इसका मतलब यह भी है कि भारतीय महिलाओं को भी बराबर वेतन मिल सकता है, लेकिन हमें वेतन नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह यह है कि हमने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है.

