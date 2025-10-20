Home > खेल > Youth Tri-series 2025: पाकिस्तान से नाराज़ अफ़ग़ानिस्तान, अब भारत में खेलेगा यूथ ट्राई-सीरीज़

India vs Afghanistan U19: हवाई हमले में 3 खिलाड़ियों की मौत के बाद अफ़ग़ानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से किया इनकार, अब नवंबर में भारत में भारत A और B के साथ खेलेगा ट्राई-सीरीज़. देखें पूरा शेड्यूल.

By: Sharim Ansari | Published: October 20, 2025 7:21:13 PM IST

ICC U19 World Cup 2026 Preparation: अफ़ग़ानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है. अगले महीने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान के बीच ट्राई-सीरीज होनी थी. पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान में हवाई हमले किए, जिसमें 3 युवा क्रिकेटर मारे गए. इसके बाद अफ़ग़ानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया. अब, अफ़ग़ानिस्तान अपनी टीम भारत भेजेगा.

अफ़ग़ानिस्तान टीम का इंडिया टूर

अफ़ग़ानिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम अगले महीने भारत का दौरा करेगी. अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि कर दी है. अंडर-19 वर्ल्ड कप अगले साल की शुरुआत में होना है. उससे पहले, अफ़ग़ानिस्तान की टीम भारत में एक ट्राई-सीरीज में भाग लेगी. सीरीज की अन्य दो टीमें भारत अंडर-19 ए और भारत अंडर-19 बी होंगी. यह ट्राई-सीरीज 17 नवंबर से शुरू होगी. तीनों टीमें 2-2 मैच खेलेंगी. टॉप दो टीमें 30 नवंबर को खिताबी मुकाबला खेलेंगी. सभी मैच बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे.

Youth Oneday Tri-Series Schedule

भारत ए बनाम भारत बी – 17 नवंबर, 2025
अफगानिस्तान बनाम भारत बी – 19 नवंबर, 2025
अफगानिस्तान बनाम भारत ए – 21 नवंबर, 2025
भारत ए बनाम भारत बी – 23 नवंबर, 2025
अफगानिस्तान बनाम भारत बी – 25 नवंबर, 2025
अफगानिस्तान बनाम भारत ए – 27 नवंबर, 2025
फाइनल – 30 नवंबर, 2025

अंडर-19 वर्ल्ड कप हर 2 साल में खेला जाता है. यह टूर्नामेंट जनवरी और फरवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा. ज़िम्बाब्वे और नामीबिया इसकी मेज़बानी करेंगे. इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग लेंगी. इन 16 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा जाएगा. हर एक ग्रुप से टॉप 3 टीमें सुपर 6 स्टेज में पहुंचेंगी.

