पाकिस्तान क्रिकेट में फिर तख्तापलट! जिसका अभिषेक शर्मा ने किया था बुरा हाल; उसी को बनाया गया कप्तान

Pakistan Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट में एक और बदलाव देखने को मिला है. एक और तख्तापलट हुआ है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान फिर से बदल गया है. शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) एक बार फिर सीमित ओवरों की टीम की कप्तानी करेंगे. इस्लामाबाद में चयन समिति और सीमित ओवरों के कोच माइक हेसन के बीच हुई बैठक के बाद, पीसीबी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया. शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान का नया वनडे कप्तान बनाने की घोषणा की गई. हालाँकि, पाकिस्तान की वनडे कप्तानी में इस बदलाव का कारण अभी तक सामने नहीं आया है.

किसने लिया ये फैसला?

अब सवाल यह है कि रिजवान को कप्तानी से क्यों हटाया गया. इस मामले पर खुद मोहम्मद रिजवान की ओर से कोई बयान नहीं आया है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार सीमित ओवरों के कोच माइक हेसन रिजवान को हटाने के लिए हुई बैठक में मौजूद थे. हालांकि, यह फैसला पूरी तरह से उनके कहने पर नहीं लिया गया. बल्कि, इस फैसले को पीसीबी अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था.

अफरीदी का दूसरा कार्यकाल

यह सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में शाहीन अफरीदी का दूसरा कार्यकाल होगा. वह इससे पहले पाकिस्तान की टी20 टीम का नेतृत्व कर चुके हैं. हालाँकि, पाकिस्तान क्रिकेट में टी20 कप्तान के रूप में उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा. उनकी कप्तानी में टीम न्यूज़ीलैंड में पाँच मैचों की टी20 सीरीज़ 1-4 से हार गई थी. इसलिए, एकदिवसीय कप्तान के रूप में उनकी सफलता की भविष्यवाणी करना मुश्किल है.

रिज़वान की कप्तानी

मोहम्मद रिज़वान के एकदिवसीय कप्तान के कार्यकाल पर नज़र डालें, तो उन्होंने 20 मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की, जिसमें से नौ में जीत और 11 में हार मिली. अपनी कप्तानी के दौरान, उन्होंने बल्ले से 41.67 की औसत से 625 रन भी बनाए. पाकिस्तान ने उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी सीरीज़ जीती.