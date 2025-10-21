Home > खेल > BCCI अध्यक्ष के साथ चल रहा है सहवाग की पत्नी का अफेयर? खिलाड़ी ने शेयर की ऐसी तस्वीर; शर्म से डूब मरे नजफ के नवाब

BCCI अध्यक्ष के साथ चल रहा है सहवाग की पत्नी का अफेयर? खिलाड़ी ने शेयर की ऐसी तस्वीर; शर्म से डूब मरे नजफ के नवाब

Virender Seवीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) दिवाली पर एक पारिवारिक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके परिवार का हर सदस्य नज़र आया. हालांकि उनकी पत्नी आरती कहीं नज़र नहीं आईं.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 21, 2025 1:24:42 PM IST

Virender Sehwag share family Photo
Virender Sehwag share family Photo

Virender Sehwag Diwali Photo: वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) दिवाली पर एक पारिवारिक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके परिवार का हर सदस्य नज़र आया. हालांकि उनकी पत्नी आरती कहीं नज़र नहीं आईं. तस्वीर में उनकी पत्नी की अनुपस्थिति ने सहवाग के साथ उनके रिश्तों में दरार और मिथुन मन्हास (Mithun Manhas) के साथ उनके अफेयर की अफवाहों को और हवा दे दी है. बहरहाल आइए पहले बताते हैं कि सहवाग की इस पारिवारिक तस्वीर में और क्या खास था.

सहवाग ने शेयर की तस्वीर

इस तस्वीर में उनकी पत्नी के अलावा बाकी सभी लोग नज़र आ रहे थे. वीरेंद्र सहवाग ने खुद दिवाली के मौके पर एक पारिवारिक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके साथ उनके दोनों बेटे आर्यवीर और वेदांत भी नज़र आ रहे थे. सहवाग के साथ उनकी माँ भी नज़र आईं. तस्वीर शेयर करते हुए सहवाग ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं भी दीं.

हालांकि सहवाग की शेयर की गई तस्वीर में एक बात जिसने सबका ध्यान खींचा वह थी उनकी पत्नी की अनुपस्थिति. दिवाली जैसे खास मौके पर उनकी पत्नी का न होना बहुत कुछ बयां करता है.

अफवाहों को मिला जोर

तस्वीर में पत्नी आरती का गायब होना इस बात को साफ़ करता है कि क्या पति-पत्नी के रिश्ते में दरार की बात सच है. मीडिया में ऐसी खबरें आती रही हैं. और अब दिवाली के मौके पर सामने आई तस्वीर भी इसी बात की पुष्टि करती है.

मिथुन मन्हास के साथ अफेयर? 

सहवाग की दिवाली वाली पारिवारिक तस्वीर एक और अफवाह को हवा देती दिख रही है. हो सकता है कि तस्वीर में उनकी पत्नी आरती के न होने की वजह बीसीसीआई के नए अध्यक्ष मिथुन मन्हास हों. सहवाग और मन्हास बहुत अच्छे दोस्त थे. दोनों दिल्ली के लिए क्रिकेट खेलते थे. हालंकि, हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि सहवाग की पत्नी आरती का मिथुन मन्हास के साथ अफेयर चल रहा है. इसके पीछे की सच्चाई तो भविष्य में ही पता चलेगी.

अपने बेटों के साथ एक तस्वीर में दिखीं आरती सहवाग

हालांकि सहवाग की पारिवारिक तस्वीर में आरती भले ही गायब रही हों, लेकिन दिवाली पर उनके बेटों के साथ उनकी एक अलग तस्वीर ज़रूर सामने आई. आरती ने खुद उस तस्वीर को अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट किया है.

