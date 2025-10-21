India vs Australia 2nd ODI: क्या इस बार चलेगा कोहली और रोहित का बल्ला? जानें कब और कहां होगा दूसरा वनडे मुकाबला

India vs Australia 2nd ODI: तीम मैचों के वनडे सीरीज का पहला मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार (19 अक्टूबर) को खेला गया. इस मुकाबले का इंतजार लाखों फैन्स बेसब्री से कर रहे थें. क्योंकि क्रिकेट के दो सबसे बड़े सुपरस्टार विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा ( (Rohit Sharma) सात महीने बाद वापसी कर रहे थे. हालांकि फैन्स जितने उत्साहित थे भारत के बल्लेबाजी के बाद उतने ही निराश भी हुए. क्योंकि पर्थ में टॉस हार पहले बल्लेबाजी करने भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. भारत के तीन बड़े विकेट 25 रन के स्कोर पर ही गिर गए थे.

7 महीने बाद वापसी कर रहे किंग कोहली पूरी तरह फेल रहे वो 8 गेंदों में एक भी रह नहीं बना सके और बिना खाता खोले आउट हो गए, वहीं रोहित शर्मा भी कुछ खास नहीं कर सकें और 14 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए. वनडे में कप्तान के रूप में अपना पहला मुकाबला खेल रहे शुभमन गिल भी कुछ खास नहीं कर पाएं और मात्र 10 रन के स्कोर पर आउट हो गए. टॉस जीत पहले गेंदबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया. बारिश से प्रभावित मुकाबले में अक्षर की 31 और के एल राहुल की 38 रनों की पारी ने भारतीय टीम के टोटल 136 रनों में अहम भूमिका निभाई.

हालाकिं ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस मेथड (DLS Method) के हिसाब से 26 ओवर में 131 रनों का लक्ष्य मिला.ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले को 21.1 ओवर में 7 विकेट से अपने नाम कर लिया. इस शानदार जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे मैच में सीरीज़ अपने नाम करने की कोशिश करेगा. वहीं भारतीय टीम मुकाबले को जीत कर सीरीज में वापसी करनी चाहेगी. जबकि फैन्स की नजर कोहली और रोहित पर रहेगी. जिनकी बल्लेबाजी देखने के लिए वो बेताब हैं.

कब और कहां होगा दूसरा वनडे मुकाबला? ( India vs Australia ODI 2025 schedule and live match start times)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बिच दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जएगा. मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे शुरू होगा और टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे होगा. वहीं दोनों टीमों के बीत तीसरा वनडे 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.बता दें कि वनडे सीरीज़ के बाद, दोनों टीमें पांच टी20 मैच खेलेंगी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड ( India vs Australia head-to-head in ODI cricket)

भारत और ऑस्ट्रेलिया अब तक 152 वनडे मैचों में आमने-सामने हो चुके हैं. भारतीय टीम ने 58 जीत दर्ज की हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 84 जीत हासिल की हैं. 10 वनडे मैच बेनतीजा रहे हैं. पिछली बार जब ये दोनों टीमें 50 ओवर के प्रारूप में आमने-सामने हुई थीं, तब भारत ने मार्च में दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराया था.

संभावित प्लेइंग इलेवन (India’s likely playing XI for the 2nd ODI against Australia )

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

कहां देखें मुकाबला ? ( Where to watch India vs Australia ODI 2025 series live)

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे 2025 सीरीज़ का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर किया जाएगा. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे 2025 सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.