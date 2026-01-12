Home > क्रिकेट > कौन हैं वैष्णवी शर्मा? जिनके पिता ने पहले ही देख लिया था भविष्य, यहां जानें- कैसे बनी क्रिकेटर

कौन हैं वैष्णवी शर्मा? जिनके पिता ने पहले ही देख लिया था भविष्य, यहां जानें- कैसे बनी क्रिकेटर

Vaishnavi Sharma Debut: हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ हुए 5 मैचों की सीरीज में वैष्णवी शर्मा का डेब्यू हुआ. जिन्होंने इस सीरीज के दौरान 5 विकेट झटके.

By: Sohail Rahman | Published: January 12, 2026 6:03:20 PM IST

कौन हैं वैष्णवी शर्मा? जिनके पिता ने पहले ही देख लिया था भविष्य, यहां जानें- कैसे बनी क्रिकेटर


Vaishnavi Sharma: वैष्णवी शर्मा के क्रिकेट बॉल उठाने से बहुत पहले उनका कहना है कि क्रिकेटर के तौर पर उनका भविष्य उनके ज्योतिषी पिता नरेंद्र शर्मा को पता था. ग्वालियर की 20 साल की लेफ्ट-आर्म स्पिनर ने पिछले साल ही श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज में T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में भारत के लिए डेब्यू किया था. 20 साल की वैष्णवी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब मैं चार साल की थी, तो खेलों में मेरा सफर शुरू हुआ.

जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे पिता एक ज्योतिषी हैं. उन्होंने मेरी कुंडली देखी और कहा कि मुझे या तो खेलों में जाना चाहिए या मेडिकल फील्ड में.

वैष्णवी शर्मा की दिलचस्पी किसमें थी? (What were Vaishnavi Sharma’s interests?)

उसके बाद यह सवाल था कि मेरी अपनी दिलचस्पी किसमें है. कुछ समय बाद उन्हें समझ आया कि मेरी दिलचस्पी खेलों में है. जब मैं सात साल की थी, तो मैंने ज्यादा गंभीरता से खेलना शुरू किया, जैसे शाम को प्रैक्टिस सेशन के लिए जाना. इसके अलावा, उन्होंने याद करते हुए कहा कि और जब मैं 11-12 साल की थी, तो मैंने मध्य प्रदेश के लिए अपना पहला अंडर-16 मैच खेला. तब यह BCCI के तहत नहीं था, लेकिन वहीं से मेरा सफर सच में शुरू हुआ.

पहले दिन से ही क्रिकेट को लेकर पक्की थी: वैष्णवी (Vaishnavi was passionate about cricket right from day one)

वैष्णवी श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज में भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे सफल गेंदबाज थीं, उन्होंने 6.26 की इकॉनमी रेट से पांच विकेट लिए थे. यह युवा खिलाड़ी कहती है कि वह पहले दिन से ही क्रिकेट को लेकर पक्की थी. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहबा कि जब मैंने क्रिकेट शुरू किया, तो यही मेरा लक्ष्य था. मैंने कभी किसी दूसरे लक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया. जब भी मैं मैदान पर जाती हूं, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूं, क्योंकि क्रिकेट खेलने के बाद जो एहसास मुझे होता है, वह मुझे किसी और चीज़ से नहीं मिलता. मैं घर पर खाली नहीं बैठ सकती. भले ही मैं अपनी पसंदीदा चीज़ें कर रही हूं, जब मुझे क्रिकेट से इतना प्यार है, तो मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचती.

वैष्णवी के बारे में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा? (What did Indian captain Harmanpreet Kaur say about Vaishnavi?)

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर चाहती थीं कि वैष्णवी सफल हों. हम सब (वैष्णवी के) पहले विकेट का इंतजार कर रहे थे. हरमनप्रीत कौर ने विशाखापत्तनम में दूसरे मैच में जीत के बाद यह कहा कि हालांकि पिछले मैच में कुछ मौके छूट गए थे, लेकिन आज उन्होंने बहुत अहम ओवर फेंका और दो विकेट लिए.

पिता और कोच का क्या कहना है? (What do the father and coach have to say?)

जब उनकी कुंडली ने रास्ता दिखाया तो शर्मा ने तय किया कि क्रिकेट वैष्णवी और उनके बड़े भाई आशेंद्र के लिए सही खेल है. उनसे पूछिए कि आज वैष्णवी को एक गेंदबाज के तौर पर क्या चीज खास बनाती है, तो वह सटीकता और कंट्रोल की ओर इशारा करते हैं. उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीकता है. हमारे तीन घंटे के प्रैक्टिस सेशन के दौरान वह लगातार एक ही पिच पर गेंदबाजी कर सकती हैं. कंट्रोल इस समय उनका सबसे मजबूत हुनर ​​है. वह हर दिन छह से सात घंटे प्रैक्टिस करती हैं और रोजाना कम से कम 30 ओवर गेंदबाजी करती हैं.

पिता और कोच दोनों का मानना ​​है कि इस फोकस का एक हिस्सा बचपन से लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने से आया है. शर्मा कहते हैं कि वह अपनी बेटी को लड़कों के खिलाफ खेलने के लिए हर जगह ले गए – ग्वालियर और बाहर, जिसमें कुरुक्षेत्र, दिल्ली और कोटा शामिल हैं. अपने रोल मॉडल के बारे में उन्होंने कहा कि उनके रोल मॉडल राधा यादव और रवींद्र जडेजा हैं.

कौन हैं वैष्णवी शर्मा? जिनके पिता ने पहले ही देख लिया था भविष्य, यहां जानें- कैसे बनी क्रिकेटर

