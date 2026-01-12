Home > क्रिकेट > क्रिकेट का कप्तान, 3 शादियां! सचिन के साथ खेलने से PM बनने तक इमरान खान की फिल्मी कहानी

Cricketer Imran Khan Story: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का क्रिकेट से राजनीति तक का सफर काफी शानदार रहा है. इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था. पाकिस्तान में सत्ता की बागडोर संभालने से पहले उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कई मुकाम हासिल किए है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 12, 2026 2:57:24 PM IST

सचिन तेंदुलकर ने इमरान खान की कप्तानी में खेला

सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 16 साल की उम्र में 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इस दौरे से पहले सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के लिए इमरान खान की कप्तानी में क्रिकेट खेला था. 1987 में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर, भारत और पाकिस्तान के बीच एक फ्रेंडली टेस्ट और वनडे सीरीज ऑर्गनाइज की गई थी. 

 इमरान खान प्रधानमंत्री कब बने?

इमरान खान ने 1992 तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला जिसके बाद उन्होंने इस खेल से रिटायरमेंट ले लिया. इसके बाद उन्होंने शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की. इसके बाद 1996 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की स्थापना की. उनका मकसद उन दो बड़ी पार्टियों को चुनौती देना था.

इमरान खान की तीन शादियां

अपने क्रिकेट करियर के दौरान इमरान खान ने एक प्लेबॉय की इमेज बनाई. उनकी ज़िंदगी विवादों से भरी रही है, जिसका एक कारण उनकी तीन शादियां भी है. इमरान ने पहली शादी 1995 में जेमिमा गोल्डस्मिथ से की थी. उस समय इमरान 42 साल के थे और जेमिमा 21 साल की थीं. ब्रिटिश अरबपति सर जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी जेमिमा ने इमरान खान से शादी करने से पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था. उनकी शादी नौ साल तक चली, जिसके बाद 2004 में उनका तलाक हो गया. इमरान खान के जेमिमा से दो बेटे हैं, सुलेमान ईसा खान और कासिम खान, जो अब अपनी मां के साथ इंग्लैंड में रहते है.

फिर 2018 में इमरान खान ने तीसरी बार बुशरा मनेका से शादी की. उस समय इमरान 65 साल के थे. जबकि बुशरा 40 साल की थीं. बुशरा के पहली शादी से पांच बच्चे थे. फिलहाल, बुशरा बीबी भी इमरान खान के साथ जेल में है. जनवरी 2025 मे एक पाकिस्तानी अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को 14 साल और बुशरा को 7 साल जेल की सज़ा सुनाई.

