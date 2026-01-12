प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच मिलने पर क्या करते हैं विराट कोहली? खुद किया चौंकाने वाला खुलासा

Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में न्यूज़ीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है. टीम इंडिया ने इस मैच में 301 रनों का टारगेट सफलतापूर्वक चेज किया है. भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो विराट कोहली थे. जिन्होंने 93 रनों की शानदार पारी खेली है. इस पारी के बाद विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला है. इसके बाद विराट ने अपनी मां के बारे में एक अहम बयान दिया है.

विराट कोहली अपने अवॉर्ड्स अपनी मां को भेजते

अपनी पारी के बाद उन्होंने अपनी सफलता और अब तक के सफर के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा कि वह अपने अवॉर्ड्स का हिसाब नहीं रखते, बल्कि उन्हें गुड़गांव में अपनी मां के पास भेज देते है क्योंकि उन्हें इन उपलब्धियों को संभालकर रखना पसंद है. अपने क्रिकेट सफर को याद करते हुए कोहली थोड़े इमोशनल हो गए और इसे “सपना सच होने जैसा” बताया है. उन्होंने कहा कि “मुझे हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा था, और मैं आज जहां हूं, वहां पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है. भगवान ने मुझे मेरी सोच से कहीं ज़्यादा दिया है. मेरे दिल में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं, और मुझे खुद पर गर्व महसूस होता है.”

कोहली ने क्या बताया?

मैच खत्म होने के विराट ने रणनीति और रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हुए विराट ने ईमानदारी से माना कि वह मैदान पर रिकॉर्ड्स या माइलस्टोन्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते है. उन्होंने साफ किया है कि अनुभव बहुत मायने रखता है. उनका लक्ष्य टीम को मात्र जीत दिलाना था. कोहली ने बताया कि नंबर 3 पर बैटिंग करते समय उनका बेसिक मंत्र विपक्षी टीम पर पलटवार करना है. जैसे ही वह क्रीज पर आए, उन्हें लगा कि वह कीवी गेंदबाजों पर दबाव डाल सकते हैं, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया. टारगेट चेज करने में अपनी काबिलियत पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर टीम पहले बैटिंग कर रही होती, तो शायद उनका तरीका और भी ज़्यादा आक्रामक होता है.

आखिर में कोहली ने खेल के प्रति अपने प्यार को इंसानी भावनाओं से जोड़ा है. उन्होंने कहा कि खेल के दौरान मैदान पर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, और उनके टीम के साथियों के लिए भी हालात बदलते रहते हैं, जिसे वह स्वीकार करते है. उनके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि यह है कि वह इस खेल के जरिए लाखों लोगों के चेहरे पर खुशी ला पाते है.