कौन हैं आयुष बडोनी? जिनकी वॉशिंगटन सुंदर के इंजर्ड होने से खुली किस्मत, भारतीय टीम में पहली बार हुआ चयन, जान लें उनका रिकॉर्ड और खासियत

न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही 3 वनडे मैचों की सीरीज के बीच भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर सीरीज के बाकी दो वनडे मैचों से बाहर हो गए हैं. अब उनकी जगह आयुष बडोनी को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया है. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानदारी दी है. बडोनी दूसरे वनडे के वेन्यू राजकोट में टीम के साथ जुड़ेंगे.

आयुष बडोनी ने अबतक 21 फर्स्ट क्लास मैच में 1681 रन बनाए हैं. उनके नाम 4 शतक औऱ 7 अर्धशतक दर्ज है. लिस्ट ए में उनके नाम 693 रन दर्ज हैं, जहां उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक ठोके हैं.

साथ ही बडोनी ने 56 आईपीएल मैचों में 963 रन बनाए हैं. आईपीएल में उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए हैं. साथ ही उन्होंने 4 विकेट भी निकाले हैं. बडोनी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा हैं.

आयुष बडोनी का जन्म 3 दिसंबर 1999 को उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था. बडोनी दाएं हाथ के बल्लेबाज और कभी-कभी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर हैं. बडोनी दबाव और निचले क्रम में तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं. उनकी फिनिशर के तौर पर भी पहचान है.

गौरतलब है कि रविवार (11 जनवरी) को वडोदरा में न्यूजीलैंड का खिलाफ सीरीज का पहला मैच के खेला गया था. मैच में गेंदबाजी के दौरान सुंदर इंजर्ड हो गए थे. उन्हें साइड स्ट्रेन की चोट लगी थी. इस वजह से वे बल्लेबाजी में भी हर्षित राणा से नीचे उतरे और रन के लिए दौड़ते समय उन्हें परेशानी हो रही थी.

ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. सुंदर के बाईं पसली में चोट लगने के बाद उन्हें साइड स्ट्रेन हुआ है, जिससे वह बाकी दो वनडे मैचों में नहीं खेल पाएंगे. साथ ही इस बात पर भी संशय है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे, क्योंकि साइड स्ट्रेन ठीक होने में समय लगता है.

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, “सुंदर को स्कैन के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद हमें उनकी इंजरी की गंभीरता की जानकारी मिलेगी.”

वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी भारतीय टीम की मुश्किल बढ़ाने वाली है, क्योंकि वे टी20 विश्व कप 2026 के लिए चुनी गई भारतीय टीम का हिस्सा हैं.

बता दें कि वॉशिंगटन सुंदर से पहले भारतीय टीम को तब झटका लगा था, जब ऋषभ पंत और तिलक वर्मा भी इंजरी की वजह से टीम से बाहर हो गए थे. पंत साइड स्ट्रेन की वजह से वनडे और और तिलक वर्मा ग्रोइन इंजरी की वजह से हुए ऑपरेशन के कारण तीन टी20 मैचों से बाहर हो चुके हैं.