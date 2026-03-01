Home > क्रिकेट > ईडन गार्डंस में भारत का दबदबा या वेस्टइंडीज का जलवा? आंकड़ों में कौन भारी; किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

ईडन गार्डंस में भारत का दबदबा या वेस्टइंडीज का जलवा? आंकड़ों में कौन भारी; किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का आखिरी मैच 1 मार्च को खेला जाएगा. यह टी20 वर्ल्ड कप मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7 बजे से शुरू होगा. सेमीफाइनल के लिहाज से यह मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है.

By: Mohammad Nematullah | Published: March 1, 2026 4:04:10 PM IST

ईडन गार्डंस में भारत का दबदबा या वेस्टइंडीज का जलवा?
ईडन गार्डंस में भारत का दबदबा या वेस्टइंडीज का जलवा?


India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का आखिरी मैच 1 मार्च को खेला जाएगा. यह टी20 वर्ल्ड कप मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7 बजे से शुरू होगा. सेमीफाइनल के लिहाज से यह मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है. इसलिए सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ पूरी तरह तैयार होगी. हालांकि ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज को हराना भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होगा.

असल में वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप में अब तक कोलकाता में एक भी मैच नहीं हारा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज ने ईडन गार्डन्स में दो मैच खेले हैं, और इन दोनों मैच को आराम से जीत हासिल की है. अब भारतीय टीम उसी मैदान पर वेस्टइंडीज का सामना करेगी. भारत ने इस टूर्नामेंट में ईडन गार्डन्स में कोई मैच नहीं खेला है. तो आइए जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज आखिरी बार इस मैदान पर कब खेले थे. उस मैच का नतीजा क्या था.

ईडन गार्डन्स में भारत vs वेस्टइंडीज की टक्कर कब हुई थी?

पिछली बार भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) का मुकाबला ईडन गार्डन्स में 2022 में हुआ था. उस साल वेस्टइंडीज की टीम भारत आई थी. दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली गई थी. इस सीरीज के तीनों मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए थे. इस सीरीज में भारत ने वेस्टइंडीज को 3-0 से हराया था. सीरीज के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया था. फिर दूसरे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हराया था. आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच में भी भारत ने वेस्टइंडीज को 17 रन से हराकर सीरीज जीत ली थी. बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच ईडन गार्डन्स में कुल चार T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिनमें से सभी में भारत ने जीत हासिल की है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज क्वार्टरफाइनल

2026 T20 वर्ल्ड कप अपने रोमांचक दौर में पहुंच गया है. भारत और वेस्टइंडीज 1 मार्च को ईडन गार्डन्स में आमने-सामने होंगे. यह एक वर्चुअल क्वार्टरफाइनल होगा, जिसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. अगर इंडिया यह मैच जीत जाता है, तो वह सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.

इंडिया बनाम वेस्टइंडीज हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में इंडियन टीम का पलड़ा भारी है. इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच कुल 30 T20I मैच खेले गए है. इनमें से इंडिया ने 19 मैच जीते है, जबकि वेस्टइंडीज ने 10 जीते है. इसके अलावा एक मैच ड्रॉ रहा हुआ था. इंडिया और वेस्टइंडीज ने T20 वर्ल्ड कप में चार मैच खेले हैं, जिसमें तीन बार हार मिली है. हालांकि T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी है. T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच कुल चार मैच खेले गए है. इनमें से वेस्टइंडीज ने 3 मैच जीते हैं, जबकि इंडिया ने 1 मैच जीता है.

By: Mohammad Nematullah | Published: March 1, 2026 4:04:10 PM IST

