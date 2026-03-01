Home > खेल > IND vs WI weather Forecast : भारत और वेस्टइंडीज मैच पर बारिश का साया? कोलकाता के मौसम ने बढ़ाई टेंशन

IND vs WI weather Forecast : भारत और वेस्टइंडीज मैच पर बारिश का साया? कोलकाता के मौसम ने बढ़ाई टेंशन

IND vs WI weather Forecast: भारत और वेस्टइंडीज के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 आखिरी मुकाबला होने जा रहा है. जो भी टीम आज इस मैच में जीत हासिल करेगी उसे सीधा सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा. ऐसे में कोलकाता में मौसम को लेकर बड़ी खबर आ रही है. बारिश का असर सीधा मैच पर देखने को मिल सकता है?

By: Preeti Rajput | Published: March 1, 2026 7:33:57 AM IST

1 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल सुपर 8 का आखिरी मुकाबला खेलने जा रहा है.
1 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल सुपर 8 का आखिरी मुकाबला खेलने जा रहा है.


IND vs WI weather Forecast: भारत रविवार, 1 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल सुपर 8 का आखिरी मुकाबला खेलने जा रहा है. जो मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की तरह साबित होगा. जो भी टीम इस मैच में जीच हासिल करेगी, उसे सीधा सेमीफाइनल की टिकट मिल जाएगी. इस ग्रुप से दक्षिण अफ्रीका पहले ही क्वालीफाई कर चुका है, ऐसे में भारत और वेस्टइंडीज का यह मुकाबला बेहद अहम होने वाला है. जीतने वाली टीम सीधा टॉप 4 में शामिल हो जाएगी. जानिए कोलकाता के मौसम और ईडन गार्डन्स की पिच से जुड़ी अहम जानकारी…

You Might Be Interested In

कोलकाता का मौसम

कोलकाता में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले अहम मुकाबले के लिए मौसम बिल्कुल क्रिकेट के लिए अनुकूल रहने वाला है. रविवार को पूरे दिन और रात बारिश की कोई संभावना नहीं है. मैच शाम 7 बजे से शुरु होगा और साफ आसमान के नीचे खेला जाएगा. 17 प्रतिशत बादल आसमान में छाए रहेंगे. जिसके कारण दृश्यता अच्छी रहेगी. टॉस के समय तापमान 27° सेल्सियस तापमान रहेगा. वहीं राज 10 बजे तक तापमान 24° सेल्सियस तक गिर जाएगा. दोपहर में तापमान 34° सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन शाम को मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है. मैच के दौरान 19-20 किमी/घंटा की रफ्तार से दक्षिणी हवा चलने वाली है. जिसके कारण तेज गेंदबाजों को स्विंग में मदद मिल सकती है.  8 बजे 69% तक नमी मेदान पर रहेगी. जिसके कारण खिलाड़ियों को चिपचिपी से महसूस हो सकती है. बारिश की कोई संभावना नहीं है. क्वार्टरफाइनल बिना किसी मौसम बाधा के आरामदायक स्थिति में शाम को खेला जाएगा. 

ईडन गार्डन्स पिच रिपोर्ट

ईडन गार्डन्स की पिच भारत और वेस्टइंडीज के वर्चुअल क्वार्टरफाइनल के लिए काफी बेहतरीन है. बल्लेबाज इस पिच का फायदा आराम से उठा सकते हैं. यह मैदान हमेशा से एक अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है. T20 वर्ल्ड कप 2026 के पांच मैचों में यहां औसत रन रेट 8.59 रहा है. जिसके कारण आज  हाई-स्कोरिंग मैच की संभावना है.  तेज गेंदबाजों को नई गेंद में मदद मिल सकती है, लेकिन स्पिनरों को ज्यादा टर्न नहीं मिलेगा.

You Might Be Interested In

 भारतीय क्रिकेट के इस स्टार ने किरायदार से की शादी, 11 साल तक किया था डेट, जानें कौन?

IND vs WI स्क्वाड्स

भारत स्क्वाड: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव.

वेस्टइंडीज स्क्वाड: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, गुडकेश मोटी, शमार जोसेफ, जॉनसन चार्ल्स, अकील होसिन, जेडन सील्स, क्वेंटिन सैम्पसन.

Ind vs WI Record: भारत-वेस्टइंडीज में सेमीफाइनल को लेकर महामुकाबला; जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-3ind vs wiT20 WC 2026weather report
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होली के मौके पर कितने दिन बैंक बंद रहेंगे? जानिए...

February 28, 2026

केवल मावा गुझिया ही नहीं, इस होली इन खास गुझियाओं...

February 28, 2026

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए क्या खाएं

February 28, 2026

कहीं आप भी तो नहीं खा रहे ये फल? हाई...

February 28, 2026

सेहत का राज है दही, डाइट में शामिल कर बीमारियों...

February 27, 2026

क्या आप NCERT का फुल फॉर्म जानते हैं?

February 27, 2026
IND vs WI weather Forecast : भारत और वेस्टइंडीज मैच पर बारिश का साया? कोलकाता के मौसम ने बढ़ाई टेंशन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs WI weather Forecast : भारत और वेस्टइंडीज मैच पर बारिश का साया? कोलकाता के मौसम ने बढ़ाई टेंशन
IND vs WI weather Forecast : भारत और वेस्टइंडीज मैच पर बारिश का साया? कोलकाता के मौसम ने बढ़ाई टेंशन
IND vs WI weather Forecast : भारत और वेस्टइंडीज मैच पर बारिश का साया? कोलकाता के मौसम ने बढ़ाई टेंशन
IND vs WI weather Forecast : भारत और वेस्टइंडीज मैच पर बारिश का साया? कोलकाता के मौसम ने बढ़ाई टेंशन