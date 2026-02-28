सूर्यकुमार यादव की पत्नी का नया लग्जरी अपार्टमेंट, लोकेशन और कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

कुल कारपेट एरिया लगभग 4,222.7 स्क्वेयर फ़ीट

मार्च 2025 में खरीदे गए इन दो अपार्टमेंट का कुल कारपेट एरिया लगभग 4,222.7 स्क्वेयर फ़ीट है और कुल बिल्ट-अप एरिया 4,568 स्क्वेयर फ़ीट से ज़्यादा है. इस डील में छह खास कार पार्किंग की जगहें भी शामिल थीं. उस समय ₹1.26 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी और ₹30,000 की रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी गई थी.