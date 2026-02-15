Home > क्रिकेट > Suryakumar Yadav Statement: कोलंबो में जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऐसा क्या कहा, जिसे सुन पाकिस्तान को लग जाएगी मिर्ची

Suryakumar Yadav Statement: कोलंबो में जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऐसा क्या कहा, जिसे सुन पाकिस्तान को लग जाएगी मिर्ची

IND vs PAK T20 World Cup 2026: कोलंबो मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया. जीत के हीरो रहे ईशान किशन. भारत की सुपर-8 में हुई एंट्री.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 15, 2026 11:21:18 PM IST

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव


Indian Captain Suryakumar Yadav Statement: ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग स्टेज का सबसे बड़ा मैच आज (15 फरवरी) भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया. भारतीय टीम ने विरोधी टीम को 61 रन से हराकर जीत हासिल की. ​​पाकिस्तानी टीम के खिलाफ इस शानदार जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव बहुत खुश थे. 

यह जीत भारत के लिए है…

मैच के बाद उन्होंने कहा, “यह जीत भारत के लिए है. हम इसी तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं. जैसा कि मैंने टॉस के दौरान कहा था, हम पहले बैटिंग करना चाहते थे. हमने जल्दी विकेट गंवा दिए. लेकिन ईशान ने अच्छी बैटिंग की. 155 रन का टारगेट मैच को करीबी बना सकता था, लेकिन हमने 175 से ज़्यादा रन बनाए. तिलक, रिंकू और शिवम सभी ने अच्छी बैटिंग की. सभी ने अच्छी बॉलिंग भी की. हम अहमदाबाद पहुंचने के बाद अगले मैच के बारे में सोचेंगे.”

ईशान किशन को मिला प्लेयर ऑफ द मैच

कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए मैच में ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली. ईशान ने 40 गेंदों पर 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 77 रन की शानदर अर्धशतकीय पारी की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. 
 
ईशान किशन ने मैच के बाद कहा,” मुझे लगता है कि शुरुआत में विकेट इतना आसान नहीं था. ऐसे हालात में आपको खुद पर भरोसा रखना होता है और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है. मेरी कोशिश थी कि विपक्षी खिलाड़ियों को मेरी ओर ज्यादा से ज्यादा दौड़ाना पड़े. मैंने अपनी ऑफ-साइड बल्लेबाजी पर काफी मेहनत की है. आज मैं बस चीजों को सरल रखने की कोशिश कर रहा था.”

पाकिस्तानी बल्लेबाजी हुई ढेर

इस प्रेशर वाले मैच में पाकिस्तान के सामने एक मुश्किल काम था, और उनका चेज़ कभी भी सही तरीके से शुरू नहीं हो पाया. हार्दिक पांड्या ने पारी की शुरुआत में विकेट-मेडन ओवर फेंका, साहिबज़ादा फरहान को बिना खाता खोले आउट किया. जसप्रीत बुमराह के अगले ओवर में दो विकेट आए – सैम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा.
 
जब भारत ने स्पिन डाली, तब भी वह अच्छा खेल रहे थे, जब तक कि अक्षर पटेल ने उन्हें क्रीज़ के काफी बाहर कैच नहीं करा दिया, ईशान किशन ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया. जब वह आउट हुए, तो मैच लगभग खत्म हो चुका था.

सुपर 8 में भारत की एंट्री

इसके बाद बैटिंग करनी थी, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाया. विकेट गिरते रहे, और पाकिस्तान आखिरकार 114 रन पर आउट हो गया. इस जीत के साथ, भारत ने T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 स्टेज के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है.
  

Suryakumar Yadav Statement: कोलंबो में जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऐसा क्या कहा, जिसे सुन पाकिस्तान को लग जाएगी मिर्ची

