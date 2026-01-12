Shikhar Dhawan Engagement: शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई, इंस्टाग्राम पर खुद किया अनाउंस

Shikhar Dhawan Engagement: पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाइन काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल करने के बाद इस कपल ने आखिरकार सगाई कर ली है. अभी-अभी, शिखर और सोफी ने अपनी सगाई की घोषणा करते हुए एक तस्वीर शेयर की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिखर धवन और सोफी शाइन ने कभी भी एक-दूसरे के लिए अपने प्यार को पब्लिकली जाहिर करने से परहेज नहीं किया.

एक साल से ज्यादा समय तक डेट करने और साथ में समय बिताने के बाद इस कपल ने अपने रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ने का फैसला किया है.

शिखर और सोफी ने की सगाई की घोषणा (Shikhar and Sophie have announced their engagement)

कुछ समय पहले 12 जनवरी, 2026 को दोनों ने एक साथ सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपनी सगाई की घोषणा की. शिखर और सोफी ने अपने हाथों की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह बड़ी हीरे की अंगूठी दिखा रहे थे जिससे पूर्व क्रिकेटर ने अपनी लेडीलव को प्रपोज़ किया था. इस तस्वीर में सपनों जैसा सेटअप दिखाया गया था, जिसमें लाल गुलाब और मोमबत्तियों से बना एक बड़ा दिल था, जो उनके “हमेशा की शुरुआत” को मार्क करने के लिए एकदम सही था.







कैप्शन में क्या लिखा? (What was written in the caption?)

कैप्शन में उन्होंने लिखा कि शेयर की गई मुस्कान से लेकर शेयर किए गए सपनों तक. हमारे प्यार, आशीर्वाद और हमारी सगाई के लिए हर अच्छी शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं क्योंकि हम हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला करते हैं. शिखर और सोफी.

फरवरी में करेंगे शादी (They will get married in February)

एक सप्ताह पहले मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर सामने आई थी कि ये दोनों फरवरी 2026 में शादी करेंगे. एक इंडस्ट्री इनसाइडर ने बताया कि कपल फरवरी के तीसरे सप्ताह में शादी कर सकते हैं. एक स्टार-स्टडेड शादी की पार्टी होने की संभावना है, जो दिल्ली NCR में हो सकती है. धवन और शाइन मिलकर पूर्व क्रिकेटर के NGO शिखर धवन फाउंडेशन को चला रहे हैं.

कौन-कौन से सेलिब्रिटी करेंगे शादी? (Which celebrities will be getting married?)

सेलिब्रिटी शादियों की बात करें तो एक्ट्रेस नूपुर सैनन और म्यूज़िशियन स्टेबिन बेन ने हाल ही में शादी की है. 11 जनवरी, 2026 को शादी के बंधन में बंधने के बाद कपल आज मुंबई वापस आ गया. इसके तुरंत बाद कृति सैनन को अपने कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ घर जाते हुए देखा गया. नूपुर और स्टेबिन की शादी के बाद अब सभी की नज़रें विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी पर हैं. ये स्टार्स 26 फरवरी, 2026 को राजस्थान में शादी करने की योजना बना रहे हैं.





