Home > क्रिकेट > Shikhar Dhawan Engagement: शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई, इंस्टाग्राम पर खुद किया अनाउंस

Shikhar Dhawan Engagement: शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई, इंस्टाग्राम पर खुद किया अनाउंस

Shikhar Dhawan Engagement: पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से सगाई कर ली है. जिसके बाद दोनों ने इंस्टाग्राम पर इसकी घोषणा की है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: January 12, 2026 6:38:18 PM IST

Shikhar Dhawan engagement
Shikhar Dhawan engagement


Shikhar Dhawan Engagement: पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाइन काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल करने के बाद इस कपल ने आखिरकार सगाई कर ली है. अभी-अभी, शिखर और सोफी ने अपनी सगाई की घोषणा करते हुए एक तस्वीर शेयर की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिखर धवन और सोफी शाइन ने कभी भी एक-दूसरे के लिए अपने प्यार को पब्लिकली जाहिर करने से परहेज नहीं किया.

You Might Be Interested In

एक साल से ज्यादा समय तक डेट करने और साथ में समय बिताने के बाद इस कपल ने अपने रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ने का फैसला किया है.

शिखर और सोफी ने की सगाई की घोषणा (Shikhar and Sophie have announced their engagement)

कुछ समय पहले 12 जनवरी, 2026 को दोनों ने एक साथ सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपनी सगाई की घोषणा की. शिखर और सोफी ने अपने हाथों की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह बड़ी हीरे की अंगूठी दिखा रहे थे जिससे पूर्व क्रिकेटर ने अपनी लेडीलव को प्रपोज़ किया था. इस तस्वीर में सपनों जैसा सेटअप दिखाया गया था, जिसमें लाल गुलाब और मोमबत्तियों से बना एक बड़ा दिल था, जो उनके “हमेशा की शुरुआत” को मार्क करने के लिए एकदम सही था.

You Might Be Interested In



कौन हैं वैष्णवी शर्मा? जिनके पिता ने पहले ही देख लिया था भविष्य, यहां जानें- कैसे बनी क्रिकेटर

कैप्शन में क्या लिखा? (What was written in the caption?)

कैप्शन में उन्होंने लिखा कि शेयर की गई मुस्कान से लेकर शेयर किए गए सपनों तक. हमारे प्यार, आशीर्वाद और हमारी सगाई के लिए हर अच्छी शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं क्योंकि हम हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला करते हैं. शिखर और सोफी.

फरवरी में करेंगे शादी (They will get married in February)

एक सप्ताह पहले मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर सामने आई थी कि ये दोनों फरवरी 2026 में शादी करेंगे. एक इंडस्ट्री इनसाइडर ने बताया कि कपल फरवरी के तीसरे सप्ताह में शादी कर सकते हैं. एक स्टार-स्टडेड शादी की पार्टी होने की संभावना है, जो दिल्ली NCR में हो सकती है. धवन और शाइन मिलकर पूर्व क्रिकेटर के NGO शिखर धवन फाउंडेशन को चला रहे हैं.

प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच मिलने पर क्या करते हैं विराट कोहली? खुद किया चौंकाने वाला खुलासा

कौन-कौन से सेलिब्रिटी करेंगे शादी? (Which celebrities will be getting married?)

सेलिब्रिटी शादियों की बात करें तो एक्ट्रेस नूपुर सैनन और म्यूज़िशियन स्टेबिन बेन ने हाल ही में शादी की है. 11 जनवरी, 2026 को शादी के बंधन में बंधने के बाद कपल आज मुंबई वापस आ गया. इसके तुरंत बाद कृति सैनन को अपने कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ घर जाते हुए देखा गया. नूपुर और स्टेबिन की शादी के बाद अब सभी की नज़रें विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी पर हैं. ये स्टार्स 26 फरवरी, 2026 को राजस्थान में शादी करने की योजना बना रहे हैं. 

क्रिकेट का कप्तान, 3 शादियां! सचिन के साथ खेलने से PM बनने तक इमरान खान की फिल्मी कहानी



You Might Be Interested In
Tags: Shikhar DhawanShikhar Dhawan engagementShikhar Dhawan girlfriendShikhar Dhawan Sophie Shine engagementSophie Shine
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बॉलीवुड हसीनाओं के डेली मेकअप सीक्रेट्स: अब रोज़ाना घर पर...

January 12, 2026

रोज़ाना दिखें ग्लैमरस, अब आपके लिए बॉलीवुड अभिनेत्रियों जैसा’एवरीडे मेकअप’...

January 12, 2026

बोल्ड लिप्स, सॉफ्ट आईज़, जानें बॉलीवुड ने कैसे बदली स्टाइल...

January 12, 2026

Morning Breakfast: मिंटो में होगा तैयार, सुबह की भागदौड़ में...

January 12, 2026

Yoga Vs Pilates किससे मिलते हैं ज्यादा फायदे?

January 12, 2026

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026
Shikhar Dhawan Engagement: शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई, इंस्टाग्राम पर खुद किया अनाउंस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shikhar Dhawan Engagement: शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई, इंस्टाग्राम पर खुद किया अनाउंस
Shikhar Dhawan Engagement: शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई, इंस्टाग्राम पर खुद किया अनाउंस
Shikhar Dhawan Engagement: शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई, इंस्टाग्राम पर खुद किया अनाउंस
Shikhar Dhawan Engagement: शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई, इंस्टाग्राम पर खुद किया अनाउंस