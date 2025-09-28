ना कोहली ना धोनी ये है भारत का सबसे अमीर खिलाड़ी, नेट वर्थ जान बड़े-बड़े बिजनैस मैन दंग
ना कोहली ना धोनी ये है भारत का सबसे अमीर खिलाड़ी, नेट वर्थ जान बड़े-बड़े बिजनैस मैन दंग

Richest Indian Cricketers:तो चलिए जानते हैं भारत के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर कौन हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: September 28, 2025 4:51:00 PM IST

Richest Indian Cricketers
Richest Indian Cricketers

Richest Indian Cricketers: भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है  यह प्रसिद्धि और दौलत पाने का एक बड़ा जरिया भी है. खेल की लोकप्रियता के साथ-साथ आईपीएल के अच्छे ठेके, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, बिजनेस में निवेश और समझदारी से किए गए फैसलों ने कई भारतीय क्रिकेटरों को बहुत अधिक संपत्ति दी है. तो चलिए जानते हैं भारत के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर कौन हैं.

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar)

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भारत और दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं. उनके कमाई का स्रोत केवल मैच फीस नहीं है, बल्कि एडिडास, कोका-कोला जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ उनके समझौते और उनका खुद का कपड़ों का ब्रांड True Blue भी हैं. SRT स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे बिजनेस ने उनकी दौलत को बढ़ाया है, जो लगभग ₹1,416 करोड़ ($170 मिलियन) बताई जाती है. रिटायरमेंट के बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है.

महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni)
एमएस धोनी की आर्थिक सफलता उनके क्रिकेट करियर की तरह ही शानदार है.चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी ने उन्हें अच्छे पैसे दिए हैं, साथ ही रीबॉक, गल्फ ऑयल और सोनाटा जैसे ब्रांड्स के साथ उनके सौदे उनकी आय बढ़ाते हैं.उन्होंने चेन्नईयन एफसी और स्पोर्ट्सफिट फिटनेस चेन में निवेश किया है, जिससे उनकी संपत्ति ₹917 करोड़ से ऊपर है.

विराट कोहली (Virat Kohli)
विराट कोहली दुनिया के सबसे ज्यादा मार्केटेबल खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने प्यूमा, ऑडी और एमआरएफ जैसे ब्रांड्स के साथ समझौते किए हैं, साथ ही आरसीबी के साथ आईपीएल (IPL) का प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट भी है. उन्होंने WROGN और चिसल जिम चेन जैसे बिजनेस में भी निवेश किया है. उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹834 करोड़ ($100 मिलियन) है.

सौरव गांगुली (Sourav Ganguly)
पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मैदान पर और बाहर दोनों जगह सफलता हासिल की है. पेप्सी, प्यूमा, टाटा जैसे ब्रांड्स के साथ उनके समझौते और प्रशासनिक पदों ने उनकी संपत्ति को लगभग ₹667 करोड़ तक पहुंचाया है.

विरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag)
तेज बल्लेबाजी के लिए जाने वाले विरेंद्र सहवाग ने रिटायरमेंट के बाद कमेंट्री, कोचिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट्स के जरिए अच्छी कमाई की है. एडिडास और बूस्ट जैसे ब्रांड्स से जुड़ाव ने उनकी संपत्ति को लगभग ₹334 करोड़ तक पहुंचाया है.

