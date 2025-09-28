India vs Pakistan: बारिश ने धो डाला मैच तो किसे मिलेगी चमचमाती Asia Cup की ट्रॉफी?

एशिया कप 2025 का इतिहास रचने वाला फाइनल आज(28 सितंबर) भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. यह पहली बार है जब ये दोनों टीमें एशिया कप के खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी. लेकिन क्रिकेट के मैदान पर मौसम का खेल भी बड़ा होता है. कई प्रशंसक सोच रहे हैं: अगर फाइनल बारिश या किसी अन्य कारण से रद्द हो जाए, तो एशिया कप 2025 की चमचमाती ट्रॉफी किसके नाम होगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पढ़ें, क्योंकि एशियाई क्रिकेट परिषद ने इसके लिए भी नियम तय किए हैं.

फाइनल बारिश के कारण रद्द होता है, तो किसे मिलेगी ट्रॉफी ?

एशिया कप 2025 के किसी भी मैच में अब तक बारिश ने कोई बाधा नहीं डाली है. हालाँकि, कुछ क्रिकेट प्रशंसक सोच रहे हैं: अगर फाइनल में बारिश होती है या किसी अन्य कारण से मैच रद्द होता है, तो टूर्नामेंट का चैंपियन किसे घोषित किया जाएगा? अगर आपके मन में भी यह सवाल है, तो हमारे पास इसका जवाब है. एशियाई क्रिकेट परिषद के नियमों के अनुसार, अगर मौसम या अन्य बाधाओं के कारण किसी मैच का फैसला नहीं हो पाता है, तो ट्रॉफी दोनों फाइनलिस्ट के बीच साझा की जाएगी.

फाइनल के लिए एक रिज़र्व डे निर्धारित किया गया है

एशिया कप फाइनल के लिए एक रिज़र्व डे निर्धारित किया गया है. इसका मतलब है कि अगर मैच बारिश या अन्य कारणों से बाधित होता है, तो चैंपियन टीम का फैसला अगले दिन किया जाएगा.

एशिया कप 2025 के लिए भारत और पाकिस्तान की टीमें

भारत की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

पाकिस्तान की टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मोकिम.

