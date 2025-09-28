IND vs PAK Asia Cup Final: खतरे में है रोहित-विराट का रिकॉर्ड! ये विस्फोटक बल्लेबाज रच सकता है इतिहास
Asia cup 2025 फाइनल में भारतीय बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा इतिहास रचने के करीब हैं. जानें कैसे वह रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

By: Shivani Singh | Published: September 28, 2025 4:09:27 PM IST

एशिया कप 2025 का फाइनल सिर्फ भारत और पाकिस्तान की जंग नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे अभिषेक शर्मा के लिए इतिहास रचने का मौका भी है. अपने तूफ़ानी अंदाज़ से धूम मचाने वाले अभिषेक अब मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद रिज़वान जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं. दुबई में खेले जाने वाले इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में हर किसी की नज़र उनकी बल्लेबाज़ी पर टिकी होगी.

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. इस मैच में सभी को एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। अभिषेक टी20I के दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली और पाकिस्तान के मोहम्मद रिज़वान के रिकॉर्ड तोड़ने का भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। आइए जानते हैं इन रिकॉर्ड्स के बारे में..

रोहित और कोहली के रिकॉर्ड पर अभिषेक शर्मा की नज़र

दरअसल, अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 51 की औसत से 309 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं. अब, फाइनल मैच में, उनका लक्ष्य किसी बहु-देशीय टी20I टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में विराट कोहली को पीछे छोड़ना है. कोहली को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें 11 रन चाहिए, जो वह आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हासिल कर सकते हैं.

इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट द्वारा टेस्ट खेलने वाले देश के रूप में टी20I टूर्नामेंट और श्रृंखलाओं में बनाए गए सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड भी उनके नाम है. अभिषेक को उनसे आगे निकलने के लिए फाइनल में 23 रन बनाने होंगे. साल्ट ने 2023 के वेस्टइंडीज दौरे के दौरान पाँच टी20I मैचों में 331 रन बनाए थे.

इस बीच, अभिषेक शर्मा वर्तमान में रोहित शर्मा और मोहम्मद रिज़वान के साथ सर्वाधिक टी20 स्कोर का रिकॉर्ड रखते हैं. दोनों ने यह उपलब्धि सात बार हासिल की है. अब, एक बार फिर 30 से अधिक रन बनाकर, वह इन दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़ सकते हैं.

अभिषेक का अब तक का टी20I क्रिकेट करियर है.

T20I में, अभिषेक शर्मा ने इस साल 11 टी20I मैचों में 53 की औसत और 211 के स्ट्राइक रेट से 588 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं. उनके कुल T20I रिकॉर्ड में 23 मैचों में 844 रन शामिल हैं, जिसमें दो शतक और पाँच अर्धशतक शामिल हैं, और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 है.

